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11 Şub 2021 - 10:00- Eğitim

Öğrenciler EBA’ya giremiyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı 500 haneli İkizce Mahallesi’nde internet altyapısı olmadığı için öğrenciler uzaktan eğitimden faydalanamıyor. Mahalle halkı ve öğrenciler merkeze sadece 13 kilometre uzaklıkta olan mahallerine internet altyapısının kurulmasını ve sorunun çözülmesini istiyor. 
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Yeni tip koronavirüs nedeniyle Türkiye'de eğitim mart ayından itibaren uzaktan eğitim olarak devam ediyor. Bu dönemde internet alt yapısı olmayan bazı mahalle ve köylerde kalan öğrenciler ise EBA'ya ulaşmada sorun yaşıyor. Bu mahallelerden biri de Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi. İnternet altyapısı olmayan mahallede uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler derslerinden geri kalıyor.

Mahalle Muhtarı Şahin Erdal, 100 öğrencinin bulunduğu mahallede merkeze sadece 13 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen internet altyapısının bulunmadığını söyledi.

“BU SORUNUN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR”

Öğrencilerin gelecekleri olduğunu ifade eden Erdal,

Öğrencilerimiz uzaktan eğitimden faydalanamıyor. İnternet şimdi yol kadar su kadar önemli ancak bizim mahallemizde yok. Öğrenciler büyük sorun yaşıyor. 500 hanemizde 100 öğrencimiz var. Biz bu konuda girişimlerde bulunduk ama maalesef bir cevap alamadık. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu öğrenciler bizim geleceğimiz.

dedi.

Öğrenci velileri ise çocuklarının EBA'ya erişemediğini ve derslerinden geri kaldığını söyledi.  İnternet olmadığı için sıkıntı çeken öğrenciler de bu sorunlarının bir an önce çözülmesini istiyor. ( İHA)

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11 Şub 2021 - 10:00 Malatya- Eğitim

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