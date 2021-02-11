HAFTAYA KADAR SICAK!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgemizde parçalı ve çok bulutlu, Tunceli ve Bingöl'ün kuzey ilçelerinin akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edildiği bilgisi yer aldı.

SU BASKININA DİKKAT!

Bölgemizde kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

VATANDAŞLARA UYARI!

Tarım ile uğraşan vatandaşlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının yanında; kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı uyarıldı.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği noktasında uyarıldı.

Açıklamada, rüzgârların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği yönünde tahmin edildiği bilgisi yer aldı. (Haber Merkezi)