Busabah Malatya Busabah Malatya
11 Şub 2021 - 09:32- Yaşam G: 11 Şub 2021 - 09:37

HAFTAYA KADAR SICAK!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya ve bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor.
mask

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgemizde parçalı ve çok bulutlu, Tunceli ve Bingöl'ün kuzey ilçelerinin akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edildiği bilgisi yer aldı.

SU BASKININA DİKKAT!

Bölgemizde kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

VATANDAŞLARA UYARI!

Tarım ile uğraşan vatandaşlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının yanında; kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı uyarıldı.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği noktasında uyarıldı.

Açıklamada, rüzgârların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği yönünde tahmin edildiği bilgisi yer aldı. (Haber Merkezi)

# Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, hava durumu, hava sıcaklığı, su baskını, kar, yağmur, sis, çok, Merkezi, dikkat, bingöl, don olayı, buzlanma

11 Şub 2021 - 09:32 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
9 işçi alımı yapılacaktır mask
9 işçi alımı yapılacaktır
Traktör satılacaktır mask
Traktör satılacaktır
Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Üzerinde mask
Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Üzerinde
İkinci El Araçta İsyan! mask
İkinci El Araçta İsyan!
Malatya’da 11 kişi vefat etti mask
Malatya’da 11 kişi vefat etti
23 Kentten Daha Kalabalık mask
23 Kentten Daha Kalabalık
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
“İMZA ATTIKTAN SONRA TAKIM KÜME DÜŞTÜ” mask
“İMZA ATTIKTAN SONRA TAKIM KÜME DÜŞTÜ”
Erdoğan’dan Ahmet Çakır'a Uyarı! mask
Erdoğan’dan Ahmet Çakır'a Uyarı!
MARKETE ÇIKTI, KARAKOLLUK OLDU mask
MARKETE ÇIKTI, KARAKOLLUK OLDU
YENİ MALATYASPOR 33 KİŞİLİK KADROYA SAHİP mask
YENİ MALATYASPOR 33 KİŞİLİK KADROYA SAHİP
YİNE KARŞI KARŞIYALAR! mask
YİNE KARŞI KARŞIYALAR!
İkinci El Araçta İsyan! mask
İkinci El Araçta İsyan!

GALERİ

Malatya’da 1001’inci kök hücre ve kemik iliği nakli gerçekleştirildi mask
Malatya’da 1001’inci kök hücre ve kemik iliği nakli gerçekleştirildi
İnşaat sektörü zor günler geçiriyor mask
İnşaat sektörü zor günler geçiriyor
HARABEDEN HASTANEYE mask
HARABEDEN HASTANEYE
Projeye Bakan'dan Tam Destek mask
Projeye Bakan'dan Tam Destek
Malatya’ya 200 milyon TL’lik destek sağlanacak mask
Malatya’ya 200 milyon TL’lik destek sağlanacak
Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine eğitim mask
Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine eğitim
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL