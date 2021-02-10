KAMP TATİLE DÖNMESİN!

Geçen sezonun ikinci yarısında yaşadığı kabus dolu günleri üst üste yaşadığı puan kayıpları yüzünden yeniden yaşama endişesinin hakim olduğu Yeni Malatyaspor’da futbolculara verilen 2 günlük izin eleştiri konusu oldu. Ligde oynadığı son 4 maçta kalesinde gördüğü 5 gole karşılık 2 kez rakip fileleri havalandıran sarı kırmızılı ekipte takıma yeni katılan oyuncuların antrenman eksiklerini tamamlamak yerine izin yapmaları kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Berabere biten Karagümrük ve Göztepe maçlarında 1 puana razı olacak şekilde takım oyunundan uzak görüntü sergileyen bazı oyuncuların son olarak Trabzonspor maçında tekrarlanan son vuruşlardaki eksiklikleri bariz şekilde göze çarpmışken, takım halinde izin yapılması Malatyalı sporseverler tarafından hoş karşılanmadı. Yeni Malatyaspor galibiyetinin hemen ardından evine dönen bordo mavililerin Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başlamasını örnek gösteren taraftarlar sosyal medya üzerinden yönetimin aldığı bu karara tepki gösterdi. Taraftarlar, Akdeniz temsilcisi ile oynanacak karşılamanın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri yerine Antalya’da bir otelde kamp yaparak başlayacak olan sarı kırmızılıların Malatya’ya mutlak 3 puanla dönmeleri gerektiği yorumları yaptılar.