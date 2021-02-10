Geçen sezonun ikinci yarısında yaşadığı kabus dolu günleri üst üste yaşadığı puan kayıpları yüzünden yeniden yaşama endişesinin hakim olduğu Yeni Malatyaspor’da futbolculara verilen 2 günlük izin eleştiri konusu oldu. Ligde oynadığı son 4 maçta kalesinde gördüğü 5 gole karşılık 2 kez rakip fileleri havalandıran sarı kırmızılı ekipte takıma yeni katılan oyuncuların antrenman eksiklerini tamamlamak yerine izin yapmaları kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Berabere biten Karagümrük ve Göztepe maçlarında 1 puana razı olacak şekilde takım oyunundan uzak görüntü sergileyen bazı oyuncuların son olarak Trabzonspor maçında tekrarlanan son vuruşlardaki eksiklikleri bariz şekilde göze çarpmışken, takım halinde izin yapılması Malatyalı sporseverler tarafından hoş karşılanmadı. Yeni Malatyaspor galibiyetinin hemen ardından evine dönen bordo mavililerin Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başlamasını örnek gösteren taraftarlar sosyal medya üzerinden yönetimin aldığı bu karara tepki gösterdi. Taraftarlar, Akdeniz temsilcisi ile oynanacak karşılamanın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri yerine Antalya’da bir otelde kamp yaparak başlayacak olan sarı kırmızılıların Malatya’ya mutlak 3 puanla dönmeleri gerektiği yorumları yaptılar.
10 Şub 2021 - 17:18- Spor Güncelleme: 10 Şub 2021 - 17:23
KAMP TATİLE DÖNMESİN!
Trabzonspor mağlubiyetinin ardından izne ayrılan Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 25.haftasında 15 Şubat Pazartesi günü Antalyaspor’a konuk olacak. Akdeniz temsilcisi ile oynayacağı mücadele için Antalya’da 4 günlük kampa girecek olan sarı kırmızılılar çalışmalarına bugün başlayacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.