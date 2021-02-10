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10 Şub 2021 - 17:11- Sağlık G: 10 Şub 2021 - 17:15

İmdadına helikopter yetişti

Malatya’da kalp krizi geçiren kadın hava ambulansıyla hastaneye yetiştirildi.
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Edinilen bilgiye göre olay, Darende ilçesinde meydana geldi. Zahide Tazel (79) isimli kadın evinde kalp krizi geçirdi. Konunun 112’ye haber verilmesi ile yaşlı kadın 112 ambulansıyla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi uzman doktorları, yaşlı kadının tam donanımlı hastaneye götürülmesi gerektiğini bildirdi.
Bunun üzerine  Malatya merkezde konuşlu bulunan hava ambulans havalanarak Darende ilçesi stadına inerek, ambulansla stada getirilen kadını alıp Malatya  Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. ( İHA)

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10 Şub 2021 - 17:11 Malatya- Sağlık

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