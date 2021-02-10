Edinilen bilgiye göre olay, Darende ilçesinde meydana geldi. Zahide Tazel (79) isimli kadın evinde kalp krizi geçirdi. Konunun 112’ye haber verilmesi ile yaşlı kadın 112 ambulansıyla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi uzman doktorları, yaşlı kadının tam donanımlı hastaneye götürülmesi gerektiğini bildirdi.
Bunun üzerine Malatya merkezde konuşlu bulunan hava ambulans havalanarak Darende ilçesi stadına inerek, ambulansla stada getirilen kadını alıp Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. ( İHA)
10 Şub 2021 - 17:11- Sağlık Güncelleme: 10 Şub 2021 - 17:15
İmdadına helikopter yetişti
Malatya’da kalp krizi geçiren kadın hava ambulansıyla hastaneye yetiştirildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Darende ilçesinde meydana geldi. Zahide Tazel (79) isimli kadın evinde kalp krizi geçirdi. Konunun 112’ye haber verilmesi ile yaşlı kadın 112 ambulansıyla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi uzman doktorları, yaşlı kadının tam donanımlı hastaneye götürülmesi gerektiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.