10 Şub 2021 - 12:30- Gündem

Şeker Fabrikası tarihe geçti

160 günlük pancar işleme kampanyası sona erdi. 545 bin 500 ton pancardan 68 bin ton şeker, 26 bin 500 ton melas, 177 bin ton da yaş küspenin elde edildiği kampanya, Malatya Şeker Fabrikası’nın kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen en iyi kampanya olarak tarihe geçti.