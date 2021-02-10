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10 Şub 2021 - 12:30- Gündem

Şeker Fabrikası tarihe geçti

160 günlük pancar işleme kampanyası sona erdi. 545 bin 500 ton pancardan 68 bin ton şeker, 26 bin 500 ton melas, 177 bin ton da yaş küspenin elde edildiği kampanya, Malatya Şeker Fabrikası’nın kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen en iyi kampanya olarak tarihe geçti.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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1 Eylül'de başlayan pancar alım kampanyası dün itibariyle sona erdi. Yaklaşık 5 buçuk ay devam eden kampanya fabrikanın kurulduğu günden bu yana en önemli kampanyası olarak hesap edilen kampanya hakkında konuşan Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat BUSABAH gazetesine konuştu.

Malatya Şeker Fabrikası’nın kurulduğu günden bu yana en yüksek pancarını işlediklerini dile getiren Murat, önemli miktarda şeker elde edildiğini söyledi.

“KAMPANYA BUGÜN SONA ERDİ”

“Dört dörtlük bir kampanya oldu” diyen Başkan Murat,

Kampanya bugün itibariyle sona erdi. Sezon yaklaşık 160 gün sürdü. Eylülde başlayan kampanyamız bugün itibariyle sona erdi. 545 bin 500 ton pancar işledik. Bu pancardan 68 bin ton şeker, 26 bin 500 ton melas, 177 bin ton da yaş küspe elde ettik. Tarihin en iyi kampanyası ve en iyi üretimini yaptık. Kuraklık olacağı söyleniyor. Ama bizi etkilemeyecek. Aldığımız bilgilere göre barajların doluluk oranı oldukça iyi. Bu bölge Maraş, Urfa iyi yağış aldı. Kangal’da biraz sıkıntımız oldu. Diğer yerlerde sıkıntımız olmaz. Önümüzdeki yıl 600-700 bin ton pancar işleyeceğimizi tahmin ediyoruz. Pancar ekimlerine önümüzdeki hafta başlanacak. Bölgede yaklaşık 100 bin dekar, Malatya’da ise tahminen 30 bin dekar ekim yapılacağını düşünüyoruz.

şeklinde konuştu.

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10 Şub 2021 - 12:30 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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