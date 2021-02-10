Yeşiltepe ile istasyonu ayıran rayların 2 kilometresinin yerin altına alınmasıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun sözünü hatırlatan Yeşiltepeliler, Bakan Karaismailoğlu’nun Malatya ziyaretinde bu sözü dile getirmediğini ileri sürdüler. Bu konuda milletvekillerinden destek beklediklerini dile getiren Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz,

Öznur Hanım bu işe bir ‘evet’ derse, bu işin birkaç yıl içerisinde olacağını düşünüyoruz. Biz haklı talebimizi devamlı gündeme getireceğiz. Sesimizi milletvekillerimiz duysun, bu bir fırsattır, bu fırsatı kaçırmayalım.

dedi.

Muhtarlar, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın

Sayın Bakanımız 6 Şubat’ta Malatya geldiğinde inşallah gündeminden birisi de bu olacak

sözlerini hatırlatarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Tohma Köprüsü’nün açılışından sonra Malatya temaslarında bu sözünden bahsetmediğini ileri sürerek üzüntülerini dile getirdiler. BUSABAH gazetesine konuşan Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, önemli açıklamalarda bulunarak üzüntülerini dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu’nu takip ettiğini ancak Bakanının rayların yerin altına alınmasıyla ilgili bir şey söylemediğini ileri süren Şahbaz, Tohma Köprüsü’nün açılış sevincini yaşarken, bölgelerindeki rayların yerin altına alınmasıyla ilgili bir sözün söylenmemesine üzüldüklerini söyledi.

“BU KONUYLA İLGİLİ BİR GELİŞME OLMADI”

Bakan Karaismailoğlu’nun raylarla ilgili sözünü hatırlatan Şahbaz,

Yıllardır biz şehir merkeziyle bölgemizi birbirinden ayıran istasyonla alakalı konuşuyoruz. Biz devlet demiryollarına ait rayların 2 kilometresini yerin altına alınmasını talep ediyoruz. Bu alanda tam 410 dönemi yakın bir arazi var ve biz bu arazinin bölge için kullanılmasını istiyoruz. Yıllardır biz bu konuyu dile getirdik, hala da dile getiriyoruz. Vekillerimize bu konuyla ilgili dilekçeler verdik. Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım Malatya’ya geldiğinde de bu problemi paylaşmıştık, ama olmadı. Geçtiğimiz yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Malatya ziyaretinde istasyonla ilgili bizlere bir müjde vermişti. Ama bu konuyla ilgili bir gelişme olmadı. Geçtiğimiz gün Bakanımız Malatya’ya geldiğinde bu konuyu gündeme getirmedi. Biz bu konunun tekrar gündeme gelmesini bekliyorduk. Ancak rayların yer altına alınmasıyla ilgili bir çalışmanın henüz yapılmayacağı inancına vardık.

ifadelerine yer verdi.

“BU BÖLGE HALKININ TALEBİ”

Haklı taleplerini gündeme getirmeye devam edeceklerini belirten Şahbaz,

Biz bu konuda vekillerimizden destek bekliyoruz. Yeşiltepe’yle merkez arasında bir kambur haline gelen bu rayların yer altına alınmasıyla alakalı bir gayretleri olduğunu da görmedik. Eğer böyle bir istekleri olmuş olsaydı vekillerimiz bu sorunumuzu Bakanımız karşısında dile getiriler, ısrar ederlerdi. Biz muhtarlar dışında bu talep bölge halkının talebi. Bu gündeme alınsaydı 1-2 yıl içerisinde çalışmalar başlardı, bölgenin gelişmesi ve dönüşmesi için önemli bir adım olurdu. Bunu özellikle Milletvekilimiz Sayın Öznur Çalık’tan bu konuyu ciddi anlamda bekliyoruz. Öznur Hanım bu işe bir ‘evet’ derse, bu işin birkaç yıl içerisinde olacağını düşünüyoruz. Biz haklı talebimizi devamlı gündeme getireceğiz. Sesimizi milletvekillerimiz duysun, bu bir fırsattır, bu fırsatı kaçırmayalım.

diye konuştu.

“MİLLETVEKİLLERİ TALEPLERİMİZİ BİLİYORLARDI”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun rayları gündeme almamasına üzüldüklerini dile getiren Şahbaz, “Aslında üzüldük. Bakan Bey’in bu konu bilgisi dahilinde miydi, değil miydi, bu konu Bakan Bey’e iletildi mi, iletilmedi mi bunları bilemiyoruz. Bakan Bey sadece Malatya’da programı yok ki. Koskocaman Türkiye’nin her yerinde programı var. ‘Malatya’da devlet demiryollarının 2 kilometresinin yerin altına alınacaktı’ konusunun aklında kalması zor. Burada devreye AK Parti milletvekilleri ve MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu girecekti. Bu milletvekilleri zaten taleplerimizi biliyorlar. En azından Bakan Bey’e hatırlatabilirlerdi. Zannedersem vekillerimiz Sayın Bakanımıza hiçbir şey söylemediler” şeklinde konuştu.