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10 Şub 2021 - 11:00- Eğitim

“Hiçbir Ülkenin Milletvekili Bize Ayar Çekemez”

Milletvekili Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanlığında partisinin gençlik teşkilatlarıyla bir araya geldi. Çalık burada yaptığı konuşmada, ülkenin geleceği için gençlik teşkilatlarına önemli görevler düştüğünü, gençlerin geleceğe daha umutla ve güvenle bakacağı bir Türkiye için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.
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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, HDP’nin ‘Herkes için adalet’ kampanyasına tepki gösterdi. Çalık, Türkiye’nin insan haklarına dayalı, demokratik bir hukuk devleti olduğunu ifade ederek,

Hiçbir ülke, hiçbir ülkenin milletvekili bize ayar çekemez, Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza tek laf söyleyemez, İçişlerimize karışamaz. Endişe edecekseniz önce aynaya bakın, hadsizliğinize son verin.

dedi.

AK Parti’nin yeni katılımlarla birlikte gençlik kollarının üye sayısının 1 milyon 300 bini bulduğunu ifade eden Çalık, Türkiye'nin son 19 yılda AK Parti iktidarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve derin vizyonuyla her alanda her geçen gün daha iyi konuma geldiğini vurguladı.

“TERÖRLE ARANA MESAFE KOYMAYACAKSIN BİR DE…”

Çalık, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) ‘Herkes için adalet’ kampanyasına tepki gösterdi. Çalık, HDP’nin PKK’nın siyasi uzantısı görünümü verdiğini, terörle arasına çizgi çekemediğini belirterek,

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri görmezden geleceksin, halkın huzur ve güvenliği için çalışan polislere saldıracaksın, teröristlerin tabutunu taşımaktan, evlerinde bulunmaktan, kaçmalarına yardımcı olmaktan çekinmeyeceksin, örgüt yuvasına dönmüş ilçe binaların olacak ve özetle terörle arana mesafe koymayacaksın bir de adalet, demokrasi, barış diyeceksin. İşte bu ikiyüzlülüktür.

dedi.

“HADSİZLİĞİNİZE SON VERİN”

Türkiye’nin güçlü, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu dile getiren Çalık, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesinde rektör atanması bahane edilerek yapılan eylemlere destek veren Avrupa Parlamentosu Türkiye eski raportörü ve Hollanda İşçi Partisi milletvekili Kati Piri’ye tepki gösterdi. Milletvekili Çalık,

Boğaziçi Üniversitesi’nde yasalara uygun olarak gerçekleştirilen rektör atamasını bahane ederek öğrencileri provoke etmeye yönelik yurtiçindeki çabalar istenen sonucu vermeyince bu kez de yurtdışında gösteriler düzenlemeye başladılar. Gezi olaylarına verdiği destek henüz hafızalardan silinmemişken Kati Piri, bu kez Hollanda’da düzenlenen gösterilere katıldı ve Türkiye aleyhine seviyesizce konuşmalarına devam etti. Piri’ye bir kez daha hatırlatıyorum; Türkiye güçlü, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Türkiye insan haklarına dayalı, demokratik bir hukuk devletidir. Hiçbir ülke, hiçbir ülkenin milletvekili bize ayar çekemez, Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza tek laf söyleyemez, İçişlerimize karışamaz. Endişe edecekseniz önce aynaya bakın, hadsizliğinize son verin.

diye konuştu.

“BUGÜN DE AYNISINI YAŞATMAK İSTİYORLAR”

Türkiye’de geçmiş darbe dönemlerinde ve Gezi olaylarında da üniversite öğrencilerinin devreye konulduğunu anımsatan Çalık,

Bugün de aynısını yaşatmak istiyorlar. Ama artık eski Türkiye yok. O gün gezi olaylarının bahanesinin 3-5 ağaç olmadığını çok net herkes görmüştü. Şimdi Boğaziçi Üniversitesindeki sözde öğrencilerin eylemlerindeki ses eğer CHP’li siyasetçilerden geliyorsa, CHP’nin genel başkanından geliyorsa, HDP’den geliyorsa, Amerika’dan, Fransa’dan, Avrupa Birliğinden geliyorsa oyunun ne kadar büyük olduğunu görmek gerekir.

diye konuştu.

AK Parti iktidarında ülkede ve kentte yaptıkları hizmetler ve kazandırdıkları eserler ile yaşadıkları sorunlara değinen Öznur Çalık, FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı verdikleri mücadeleyi de gençlere anlattı. (Bülten)

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10 Şub 2021 - 11:00 Malatya- Eğitim

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