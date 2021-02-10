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10 Şub 2021 - 10:30- Gündem

Gençlik Kolları seçimi Cuma günü

AK Parti Malatya Gençlik Kolu Cuma günü seçime gidiyor. AK Parti Malatya Gençlik Kolları seçimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video online konferans olarak katılacak.
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Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti) Malatya Gençlik Kolları seçimi 12 Şubat Cuma günü yapılacak. Seçimi AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla duyurdu. Başkan Koca yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongremize tüm halkımız davetlidir” dedi.

Cuma günü Merkez Kapalı Spor Salonu'nda saat 13,30'da başlayacak olan AK Parti Malatya Gençlik Kolları seçimine Erdoğan video online konferans olarak katılacak. AK Parti Malatya Gençlik Kolları seçiminde Sinan Özhüsrev tek aday olacak katılacak.

AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, AK Parti Malatya İl Yönetimine seçilmesi nedeniyle görevi bırakmıştı. ( İHA)

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10 Şub 2021 - 10:30 Malatya- Gündem

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