Sarıbaş: Yapılan Aşı Sayısı Yetersiz

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş yaptığı açıklamada, Malatya’da 75 yaş üzerine yapılan Covid-19 aşısının salgınla mücadele için tek başına yeterli önlem olmadığını söyledi. Sarıbaş, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Malatya’nın da nüfusuna bakıldığında yapılan aşı sayının yetersiz olduğunu vurguladı.

Sarıbaş,

Malatya’da bugüne kadar 31 bin kişiye yeni tip Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Malatya’da da yeterli sayıda değil elbette aşı sayısı, öncelik tanınan gruplar için bile yetersiz bu rakamlar. Bir yıldır süren salgının getirdiği sosyal ve beraberinde de ekonomik sancılar artıyor. Esnaf, çiftçi ve binlerce işsiz vatandaşımızın açılan tüm yaraları saracak umutlara ihtiyacı var. Bu umut aşı ama bu umut aşının getirdiği iyileşme süreciyle birlikte de ekonomik sancıların dindirilmesidir.

ifadelerine yer verdi.

“MALATYA İŞ AŞ ÇAĞRISI DA BEKLİYOR”

Aşı çağrısını destekleyen Sarıbaş, Malatya’nın iş aş çağrısını da beklediğini ifade ederek şöyle konuştu:

Malatya İl Salık Müdürü, iletişime geçemedikleri 75 yaş üstü vatandaşlara aşı çağrısı yapıyor. Bölge bölge muhtarlardan yardım istediklerini söylüyor. Malatya’da ve ülkenin her yerinde insanlar çaresizlik ve yoksulluk içinde, biz İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı olarak esnafın ve ulaşabildiğimiz her kesimin sorunlarını ve sesini duyurmaya çalışıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve il ilçe başkanları olarak pandemi sürecinde halkın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Aşı çağrısını elbette destekliyor bunun için biz de İYİ Parti olarak İl Sağlık Müdürlüğüne destek veriyoruz. Ancak umut tek başına aşı değil, Malatya halkı, iş çağrısı, aş çağrısı da bekliyor.

(Bülten)