Son Bir Haftada 44 Kişi Yakalandı!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre son bir haftada haklarında yakalama kararı olan 44 kişi yalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Yakalanan şahıslar ve suçları şöyle:

Hakaret suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.E.A. isimli şahıs 01.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Basit Yaralama suçundan 5 Ay kesinleşmiş hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.Ü. isimli şahıs 01.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan dolayı Ordu Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.K. isimli şahıs 01.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Veya Bulundurmak suçundan 10 Ay kesinleşmiş hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 01.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.K. isimli şahıs 01.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Basit Yaralama suçundan dolayı Gaziantep Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Ş. isimli şahıs 02.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Dolandırıcılık suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E. isimli şahıs 02.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.U. isimli şahıs 02.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Birden Fazla Kişi İle Silahlı Yağma suçundan 11 Yıl 8 Ay kesinleşmiş hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 02.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 6 Yıl 5 Ay kesinleşmiş hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K isimli şahıs 02.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs 02.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma suçundan dolayı Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.T. isimli şahıs 02.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.E. isimli şahıs 02.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.B. isimli şahıs 03.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Yaralama suçundan dolayı Erzurum Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E. isimli şahıs 03.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A.K. isimli şahıs 03.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.D. isimli şahıs 03.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Silahlı Tehdit dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ö. isimli şahıs 03.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E.M. isimli şahıs 04.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.K. isimli şahıs 04.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.M. isimli şahıs 04.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan 4 Yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 04.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 04.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 04.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.E. isimli şahıs 04.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Çocuğu Karşı Cinsel Taciz suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y. isimli şahıs 04.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.S. isimli şahıs 29.01.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Konutta Birden Fazla Kişi İle Birlikte Yağma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.P. isimli şahıs 04.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Yaralama suçundan dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E. isimli şahıs 04.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan 10 Ay kesinleşmiş hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.E. isimli şahıs 05.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 05.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Alkollü Araç Kullanma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.İ.T. isimli şahıs 05.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

6136 SKM suçundan 25 Gün kesinleşmiş hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.T. isimli şahıs 05.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan 3 Ay kesinleşmiş hapis cezasından dolayı Antalya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.T. isimli şahıs 05.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma suçundan 8 Yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 06.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Basit Yaralama suçundan 5 Ay kesinleşmiş hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.D. isimli şahıs 06.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs 06.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Korku, Kaygı Veya Panik Yaratabilecek Tarzda Patlayıcı Madde Kullanma suçundan 5 Ay kesinleşmiş hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ü. isimli şahıs 06.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

6136 SKM suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.D. isimli şahıs 06.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 06.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S.Y. isimli şahıs 07.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 07.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Güveni Kötüye Kullanma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.E. isimli şahıs 07.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.E. isimli şahıs 07.02.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. (Bülten)