Edinilen bilgiye göre olay, Yazıhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmayan M.D. (42), evinin önünde yüz üstü yatar vaziyette hareketsiz halde bulundu. 112 Acil ekipleri, kontrollerinde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda olay yeri inceleme ekipleri gerekli incelemeleri yaparken tahkikat başlatıldı. Cenaze, ölüm nedeninin tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. ( İHA)
08 Şub 2021 - 17:46- Asayiş Güncelleme: 08 Şub 2021 - 17:55
Evinin önünde ölü bulundu
Malatya’da akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, evinin önünde ölü bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.