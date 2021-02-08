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08 Şub 2021 - 17:46- Asayiş G: 08 Şub 2021 - 17:55

Evinin önünde ölü bulundu

Malatya’da akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, evinin önünde ölü bulundu.
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Edinilen bilgiye göre olay, Yazıhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmayan M.D. (42), evinin önünde yüz üstü yatar vaziyette hareketsiz halde bulundu. 112 Acil ekipleri, kontrollerinde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda olay yeri inceleme ekipleri gerekli incelemeleri yaparken tahkikat başlatıldı. Cenaze, ölüm nedeninin tespiti için  Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. ( İHA)

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08 Şub 2021 - 17:46 Malatya- Asayiş

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