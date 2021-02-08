Öksürük Kâbusunuz Olmasın!

Ayva yaprağının öksürüğe faydalı olduğunu söyleyen Aktar Abdullah Yakar, konuyla alakalı BUSABAH gazetesine konuştu. Aktar,

Ayva yaprağı öksürüğü kesmek için kullanılır. Ancak ayva yaprağını kaynatırken içerisine birkaç tane zencefil kökü atarsanız, elde edeceğiniz bitki çayı, öksürüğü kesme de birebir olacaktır. Sadece öksürüğe değil boğaz ağrısı, balgam ve boğazdaki enfeksiyonlara karşı da fayda sağlayacaktır.

dedi.

“ ÇOCUK ÖKSÜRÜKLERİNDE ÇOK ETKİLİDİR”

Ayva yaprağının yararlarından bahseden Yakar,

Ayva yaprağı öksürüğü kesmek için kullanılır. Ancak ayva yaprağını kaynatırken içerisine birkaç tane zencefil kökü atarsanız, elde edeceğiniz bitki çayı, öksürüğü kesme de birebir olacaktır. Sadece öksürüğe değil boğaz ağrısı, balgam ve boğazdaki enfeksiyonlara karşı da fayda sağlayacaktır. Zencefil kökü ve ayva yaprağıyla elde edilen çay, özellikle çocuk öksürüklerinde çok etkilidir. Yani ayva yaprağını tek kullanmaktansa zencefille beraber tüketmeleri daha iyi olacaktır.

ifadelerini kullandı.

Öksürüğü kesmek için sadece ayva yaprağının değil doğal birçok bitkinin olduğunu söyleyen Aktar,

Bunların yanı sıra zencefil, zerdeçal, keten tohumu ve hardal tohumunu pekmezle karıştırıp macun haline getirildikten sonra tüketilmesi de öksürüğe iyi gelecektir. Tabii eğer bu öksürük gribal enfeksiyona bağlı bir öksürükse geçer. Diyelim ki akciğerlerinden rahatsız olan bir kişiye bu karışımları önermiyoruz. Bu tür hastalıklar da ancak doktor kontrolünü önerebiliriz.

şeklinde konuştu.

“AŞIRIYA KAÇMAMAKTA FAYDA VAR”

Doğal ürünlerin kullanımı hakkında uyarıda bulunan Aktar Abdullah Yakar,

Bu tür bitkisel kürleri kullanırken aşırıya kaçmamakta fayda var. Kişinin hem eczacı hem doktor rolüne bürünmemesi lazım, bizim insanımız ya çok az kullanıyor ya da çok aşırı kullanıyor. O nedenle vatandaşlar doğal ürünleri kullanırken bilinçli aktarlardan bilgi almalıdır. Günümüzde bir sürü baharatçı var. Ama baharatçı ayrı aktar ayrı o nedenle bilen bir aktara danışmak daha iyi olacaktır. Bir de kullanacakları ürünün kullanım şekillerini mutlaka sorsunlar. Ayrıca kişinin ciddi bir rahatsızlığı varsa kesinlikle ve kesinlikle doktor kontrolünde kullanması lazım.

kelimelerine yer verdi.

HARDAL TOHUMU

Aktar Yakar, hardal ve keten tohumları için şu şekilde konuştu:

“Hardal tohumu, Ani felç ve kalp krizi risklerine karşı önlem sağlamaktadır. Hardal tohumları vücudu toksinlerden arındırır. Böylece daha sağlıklı olmanıza yardımcı olur. Özellikle kadınların menopoz dönemlerinde uykusuzluk problemlerine iyi gelmektedir.

KETEN TOHUMU

Keten tohumu, çoğu B kompleks vitamin ve E vitamini ile magnezyum, potasyum ve demir gibi mineraller bakımından zengindir. E vitamini sağlıklı cilt ve kemikler için oldukça önemlidir.”

Kış günlerinde bağışıklık sisteminizi güçlendirici olan ayva, kışın popüler meyvelerinden biri olmaktadır. Sağlık için faydalı olan ayvanın meyvesinin yanı sıra yaprakları da tam bir şifa kaynağıdır.

“SİZİ HASTALIKTAN KORUR”

Ayva yaprağının faydalarını sıralayan Abdullah Yakar, sözlerine şöyle devam etti:

-“Ayva yaprağı faydaları ile bağışıklık sisteminizi güçlendirip sizi hastalıktan korur. Ayva yaprağı balgam söktürücü özelliği ile daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

-Ses tellerini yumuşatır. Böylece kişinin ses telleri ile ilgili bir problemle karşılaştığında ayva yaprağının çayının tüketmesi oldukça faydalıdır.

-Soğuk algınlığına bağlı oluşan semptomların şiddetini azaltır.

-Regl döneminde meydana gelen ağrıları dindirir. Özellikle regl döneminde yaşanan karın ağrısı, sırt ağrısı ve bel ağrısı ayva yaprağı çayı ile azalır.

-Uykusuzluk problemlerini önler.

-İshali keser, hazımsızlığı önler.

-Öksürüğü geçirmek konusunda oldukça fayda sağlar. Özellikle ayva çayı demlendikten sonra ılık olarak tüketilmesi oldukça faydalıdır.

-Bronşiti geçirir. Bronşit bronşlarda meydana gelen iltihaplanmalar sonucunda oluşur. Ayva yaprağı çayı oluşan iltihapları gidermekte yarar sağlar.

-Cildi yeniler. Ayva yüz temizleme konusunda oldukça önemlidir. Ayva yaprağı çayı yüzü temizleyerek cildi yeniler.

-Cilt üzerinde meydana gelen sivilceleri tedavi etmede etkili olur.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.”

AYVA YAPRAĞI ÇAYI

Ayva yaprağı çayını yapacak olanlar için bilgiler aktaran Yakar, “Ayva yaprağı birçok hastalığa ve soruna iyi gelmektedir. Ayva yaprağı çayı bir demlik sıcak suyun içerisine 20- 25 (bir tutam) tane kurutulmuş ayva yaprağı konulur ve 5 dakika kadar kısık ateşte kaynatılır ve demlenmesi sağlanır. Daha sonra ılık bir şekilde arzu üzerine bir kaşık bal eklenerek tüketilebilir” dedi.