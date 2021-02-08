İLAÇ SIKINTISI YİNE ORTAYA ÇIKTI

Her yıl şubat ayında olduğu gibi bu şubatta da ilaç fiyatlarının güncellenmesi ve zamlanması bazı fırsatçıları da harekete geçirdi. ‘İlaca zam gelecek’ diye eczanelere ilaç dağıtımının yapılmaması kronik hastaların mağduriyet yaşamasına neden olurken, bu tür sorunların yaşanmaması için savunma sanayi gibi stratejik öneme sahip olan ilaç sanayisinin gelişmesi ve yerli ilaç üretiminin bir an önce başlaması en büyük beklentiler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin her yıl şubat ayında yaşadığı ilaç sıkıntısı tekrar ortaya çıktı. Şubat ayında fiyatlarla alakalı güncelleme yapılacağı için bazı ilaç firma ve dağıtım kanallarının eczanelere ilaç dağıtımı yapmadığı söylentileri olsa da, eczaneler ve vatandaşların ilaç sıkıntısı yaşadıkları aşikâr. Özellikle kanser, tansiyon ve şeker gibi kronik rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlarda problem halt safhada olsa da her yıl yaşanan bu ilaç kaosunun ne zaman son bulacağı ise merak konusu oldu. Konuyla alakalı bir değerlendirme yapan Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Malatyalı Tahir Özelçi, BUSABAH gazetesine konuştu.

İlaç Fiyat Kararnamesi yasa gereği her yılın şubat ayında döviz kuruna göre yeniden güncellendiğini belirten Özelçi, dolayısıyla bu yıl da aynı şeyin yaşandığını söyledi.

“BELLİ BİR FİYATTA SABİT TUTUYOR”

İlaç Fiyat Kararnamesi’nin yeniden şekillendirilip, güncellenmesi gerektiğini ifade eden Özelçi,

İlaç Fiyat Kararnamesi gereği ilaç fiyatlarının Euro’da olan artış oranında güncellenmesi söz konusu. Yalnız şuna dikkat etmek gerekiyor: Kurda olan artış derken devlet zaten Euro’yu ilaçta belli bir fiyatta sabit tutuyor. Şu anda 3 lira 90 kuruş civarında ve bunun üzerinde bir artış yapıyor. Bu yılda artış daha önceki artışlarla birlikte yaklaşık yüzde 23 civarında olduğu için ilaç fiyatlarına, yüzde 23 civarında bir zam gelmesi bekleniyor. Bu zamdan dolayı firmalar ya üretimlerini geciktiriyorlar veya ilaç stokluyorlar, dolayısıyla yeterli miktarda piyasaya ilaç arz etmiyorlar. İlaç arz etmeyince de hastalar bu konuda güçlük çekiyorlar. Daha önce de belirtiğimiz gibi İlaç Fiyat Kararnamesi’nin yeniden bir şekillendirilmesi, güncellendirilmesi, yıl içerisinde çeşitli dönemlere yayılarak hastalara problem yaşatmama sağlanabilir. Biz eczaneleri ilgilendiren kısmıysa tamamen hasta sağlığı. İlaca gelen zamla hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz, hatta ilaca zam gelmemesini istiyoruz. İlaçla ilgili devletin kasasından çok daha az para çıkmasını istiyoruz. Dolayısıyla hastaların bu güçlüğü çekmemesi için İlaç Fiyat Kararnamesini sağlık otoritesi, Türk Eczacılar Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu oturup bir şekilde değerlendirerek hastalara bunun yansımayacağı şekilde güncellemeleri artık elzem, şart olmuştur.

söylemlerini kullandı.

“ MALATYA’DAKİ İLAÇ SIKINTISI TÜRKİYE’DE YAŞANANLARLA AYNI”

Malatya’da ilaç sıkıntısı yaşandığını belirten Özelçi,

Malatya’daki ilaç sıkıntısı Türkiye’de yaşananlarla aynı. İlaç dağıtım kanallarına ilaç sınırlı sayıda gelmekte. İlaç dağıtım kanalları da bu ilaçları eczanelere birer, ikişer sınırlı sayıda vermektedirler. Dolayısıyla kronik hastalarımız bilhassa tansiyon, diyabet, kanser hastalarımız bu ilaca ulaşmakta çok güçlük çekmektedirler. Eczacılarımız insanları mağdur etmemek adına birbirleriyle takas yöntemiyle veya başka yöntemlerle bu ilaçları bulmak adına her türlü yöntemi denemektedirler. Bunun kökten çözümü sağlık otoritesinin İlaç Fiyat Kararnamesini bir an önce güncellemesi, çek etmesi, gözden geçirmesi olacaktır.

diye konuştu.

“YERLİ SANAYİ BAZI İLAÇLARI ÜRETİYOR”

Yerli ilaç konusunda da konuşan Özelçi, şunları kaydetti:

Daha önce Cumhurbaşkanımız ‘milli ilaç, yerli ilaç’ diye bir kampanya başlatmıştı. Fakat bütün halkımız da biliyor ki, silah sanayiinden sonra dünya ticaretini ayakta tutan ilaç sanayiidir. İlaç sanayii kurulması güç, çok büyük sermayeler isten ve ilaç üretim aşamasında çeşitli uluslararası kurallarla Patent Yasası’na tabii olan bir şey. Dolayısıyla da ülke kendi molekülünü bulacak ki, şu anda ülkemizde kendi molekülümüzü bulma gibi bir durumumuz yok, bilimsel açıdan bunu henüz başarabilmiş değiliz ve bulunmuş olan moleküllerin jeneriğini üretecek. Veri Koruma Kanunu’na göre bir ilacın patentine sahip bir ülke veya firma bunu 10 yıl boyunca diğer ülkelere jenerik veya eş değer olarak ürettirmiyor. Dolayısıyla belli bir süre geçtikten sonra üretiliyor. Böylelikle ilacın ülkelerde üretilmesinin gecikmesine sebep oluyor. Ülkemizde yerli sanayi bazı ilaçları üretiyor. Bir diğer faktör de yabancı dış finans kaynaklı uluslararası firmalar ülkemizdeki ilaç üreten firmalarla ya evlilik yöntemiyle veya satın alarak ortak oluyorlar. Dolayısıyla bunlar büyük sermayeler. Onun için ülkemizdeki ilaç sanayisini kalkındırmak adına çok daha büyük yatırımlar yapılarak hem AR-GE, molekül, ilaç bulabilmeye ağırlık verilmeli hem de bunlar süspanse edilerek firma evliklerine veya satın almalara müsaade edilmemeli. Çünkü ilaç stratejik öneme sahip. Bir savaş, bir kıtlık anında ilacın önemi oldukça fazla. Sanırım bundan sonraki çalışmalarında ilaç sanayi çok daha üst seviyelerde süspanse edilip yerli ilaç üretiminin kalkındırılması sağlanacaktır diye düşünüyorum.