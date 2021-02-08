MALATYA HAVAALANINA YENİ TERMİNAL BİNASI

Malatya’da havaalanı için yapılacak yeni terminal binasının temel atma törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003 yılında 26 olan havalimanı sayısının 56’ya yükseldiğini belirterek

50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı ise 127 ülkede 329 noktaya yükselttik. 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğimiz ise 2019 yılında 209 milyonun üzerine çıktı.

dedi.

Malatya Erhaç Havaalanının yanında inşa edilecek 26 bin 765 metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının temel atma törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi hedefi doğrultusunda dev projeleri bir bir hayata geçirdiğini belirtti. Türkiye’nin bugün ulaşımın her modunda dünya ölçeğinde altyapı projelerini hayata geçirerek, dünyada ve bölgesinde bir lojistik süper güç haline gediğini kaydeden Karaismailoğlu,

Bugünden yarınlara uzanan bu öngörülü adımlarımız, gelecek yıllar için daha zengin, daha bereketli ve daha güçlü bir Türkiye tasarlayan bir ‘devlet aklının’ eseridir. Stratejik bir vizyonla yürüdüğümüz bu yolda attığımız cesur ve kararlı adımlardan geri dönmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim. Herkes, ‘İşsizlik sorunu ortadan kalksın, turizm gelirleri artsın, çocuklarımız bizden daha zengin yaşasın’ diyoruz. Bu da tamam. Ama bu dilekler de maalesef konuşarak yerine gelmiyor. İşte bu devasa yollar, bu muazzam köprüler, bu modern havaalanları, Akdeniz ve Karadeniz’e hakim limanlar, uzaya gönderdiğimiz uydular tam da bunun için.

dedi.

Uluslararası ulaşım koridorlarının merkezinde bulunan Malatya’nın Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında rekabet gücünü artırması bakımından büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu,

Bu nedenle Malatya’nın ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı bir özen gösteriyoruz. Bu noktada sürekli büyüyen ekonomisi ile Malatya’nın uluslararası ulaşımın ve ticaretin baş aktörü olan havayolu taşımacılığına olan ihtiyaçlarının arttığını da çok iyi biliyoruz.

şeklinde konuştu.

Törende konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş’ta Malatya’nın tarih botunca ulaşımın merkezinde olduğunu kaydederek

Yolların kesişme noktasında olan Malatya için ulaşım her zaman hayati konuda olmuştur. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ilimizde devam ettirilen proje bedeli 2 milyar 790 milyon yatırımlar sayesinde Malatya’nın karayolları çok daha emniyetli ve rahat olacaktır.

dedi.

Törende konuşmalarına ardından Bakan Adil Karaismailoğlu ve diğer protokol üyelerinin de katılımı ile yeni terminal binasının temeli atıldı.

Programa Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ile ilçe belediye başkanları, resmi kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. ( İHA)