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08 Şub 2021 - 11:30- Siyaset

Erdoğan’dan Ahmet Çakır'a Uyarı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tohma Köprüsü Açılış Töreni’ne Dolmabahçe Ofisi’nden video konferans sistemiyle katıldı.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tohma Şehit Gaffari Güneş Köprüsü Açılış Töreni’ne Dolmabahçe Ofisi’nden video konferans sistemiyle katılarak bir konuşma yaptı.

Milletvekillerini teker teker Rabia işaretiyle selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Malatya Milletvekilimiz Ahmet Çakır” diyerek Rabia işaretiyle Çakır'ı selamladı. Diğer Milletvekillerinin aksine el sallayarak Erdoğan’ı selamlayan Ahmet Çakır'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Rabiamızı unutma Ahmet. Rabia'yı unutma.

sözleriyle uyardı.

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08 Şub 2021 - 11:30 Malatya- Siyaset

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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