Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Üzerinde

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
uyarıları yapıldı.
Genel olarak havanın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bilgisini veren Bölge Tahmin Merkezi,
Bölgemizde havanın parçalı az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgârların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.
açıklamalarına yer verdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün bilgilerine göre Malatya Merkez ve ilçelerinde hava sıcaklıkları sırasıyla, “Malatya Merkez Parçalı az bulutlu 15, Akçadağ Parçalı az bulutlu 16, Arapgir Parçalı az bulutlu 11, Arguvan Parçalı az bulutlu 12, Battalgazi Parçalı az bulutlu 16, Darende Parçalı az bulutlu 12, Doğanşehir Parçalı az bulutlu 13, Doğanyol Parçalı az bulutlu 16, Hekimhan Parçalı az bulutlu 13, Kale Parçalı az bulutlu 15, Kuluncak Parçalı az bulutlu 12, Pütürge Parçalı az bulutlu 13, Yazıhan Parçalı az bulutlu 15, Yeşilyurt Parçalı az bulutlu 15” derece olacağı bildirildi. ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.