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08 Şub 2021 - 10:30- Yaşam G: 08 Şub 2021 - 10:31

Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Üzerinde

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hava raporuna göre Malatya, Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli illerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Ayrıca Bölge Müdürlüğü sabah ve gece saatlerinde meydana gelebilecek buzlanma tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
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Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

uyarıları yapıldı.

Genel olarak havanın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bilgisini veren Bölge Tahmin Merkezi,

Bölgemizde havanın parçalı az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgârların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

açıklamalarına yer verdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün bilgilerine göre Malatya Merkez ve ilçelerinde hava sıcaklıkları sırasıyla, “Malatya Merkez Parçalı az bulutlu 15, Akçadağ Parçalı az bulutlu 16, Arapgir Parçalı az bulutlu 11, Arguvan Parçalı az bulutlu 12, Battalgazi Parçalı az bulutlu 16, Darende Parçalı az bulutlu 12, Doğanşehir Parçalı az bulutlu 13, Doğanyol Parçalı az bulutlu 16, Hekimhan Parçalı az bulutlu 13, Kale Parçalı az bulutlu 15, Kuluncak Parçalı az bulutlu 12, Pütürge Parçalı az bulutlu 13, Yazıhan Parçalı az bulutlu 15, Yeşilyurt Parçalı az bulutlu 15” derece olacağı bildirildi. ( Haber Merkezi)

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08 Şub 2021 - 10:30 Malatya- Yaşam

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