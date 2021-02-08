08 Şub 2021 - 10:30- Yaşam

Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Üzerinde

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hava raporuna göre Malatya, Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli illerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Ayrıca Bölge Müdürlüğü sabah ve gece saatlerinde meydana gelebilecek buzlanma tehlikesine karşı uyarıda bulundu.