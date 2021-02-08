575 bin TL bütçeli proje sunuldu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un başkanlığında video konferans toplantısı düzenlenerek, Malatya dahil 22 Tarım ve Orman İl Müdürü’nün katılımı gerçekleştirildi. Sözü edilen video konferans toplantısında konuşan Tarım ve Orman Malatya İl Müdürü Tahir Macit, Malatya’daki meralar ve çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Macit,

2019 hazırlanan Battalgazi İlçesi, Uluköy mahallesi Mera ıslah ve Amenajman Projesi kapsamında 2019 yılında 1 adet sıvat, 1 adet suni gölgelik, kaşınma kazıklan ve canlı gölgelik çalışmaları tamamlanmıştır. Bu projenin devamı olarak yine Uluköy meraları içerisinde 2020 yılı için sıvat, suni gölgelik. Kaşınma kazıkları ve canlı gölgelikler için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Toplam 30 bin dekar alan da mera ıslah çalışması yapılmıştır.

ifadelerini kullandı.

“BU YIL İÇİN 575 BİN TL BÜTÇELİ PROJE SUNULDU”

Macit,

Mera çalışmalarında 126 bin 194 TL tohum dağıtımı, 7 bin 540 TL sıvat alımı, 113 bin 870 TL ıslah projesi ödemesi, 18 bin 599 TL araç kiralama, 7 bin 80 TL afiş tabela, 15 bin TL telefon ve internet, 4 bin 994 TL su ve elektrik olmak üzere toplam 294 bin 989 TL gelen ödenekten 281 bin 689 TL harcanmıştır. Hekimhan İlçesi Çimenlik Mahallesi Meraları için 2021 yılı için mera ıslah ve amenajman projesi hazırlanmış ve bakanlığa sunulmuştur. Proje çalışmaları için 2021 yılında 167 bin TL ödenek talep edilmiş olup 11 bin 918 da alanda men, ıslah çalışması yapılacaktır.

dedi.

Tahir Macit, Doğu Anadolu Projesi (DAP) için meralarda açılması planlanan sondaj kuyularında kullanılmak üzere güneş enerjisi paneli ve pompa için 575 bin TL bütçeli proje sunulduğunu da kaydetti. ( İHA)