Kaçakçı Zanlılar Yakayı Ele Verdi

Edinilen bilgiye göre, Malatya- Elazığ kara yolu Bağtepe Mahallesi mevkiinde polis şehirler arası yolda kontrol yaptı. Bir araçta kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, araçta 19'u Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı zanlısını gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'sine göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı, 7 çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye’ye illegal giriş yapmak suçundan şahıslara kişi başı 4 bin 746 lira olmak üzere ceza kesildi.Gözaltına alınan 13 kişi de Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.Tahkikat sürdürülüyor. ( İHA)