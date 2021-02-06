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06 Şub 2021 - 13:00- Gündem G: 06 Şub 2021 - 13:42

DSİ, 'Avukat' alacak!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12 sözleşmeli avukat alacağını duyurdu. Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak

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Basın İlan Kurumu Resmi İlan Sayfası ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda "657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B  maddesine  göre  istihdam  edilmek  üzere aşağıda il ve sayıları belirtilen 12 adet tam zamanlı sözleşmeli Avukat pozisyona “28/6/1978 tarih ve   16330   sayılı   Resmî   Gazete’de   yayımlanan   Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin Esaslara   dair   6/6/1978   tarih   ve   7/15754   sayılı   Bakanlar   Kurulu   Kararı”   çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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06 Şub 2021 - 13:00 Malatya- Gündem

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