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06 Şub 2021 - 13:02- Sağlık G: 06 Şub 2021 - 13:16

Üniversite tıbbi malzeme alacak!

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Araştırma ve Uygula Hastanesi tıbbi sarf malzeme satın alınacağını duyurdu.
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Basın İlan Kurumu Resmi İlan Sayfası ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda "Biyokimya Lab. Ünitesi İhtiyacı 4 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" denildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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06 Şub 2021 - 13:02 Malatya- Sağlık

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