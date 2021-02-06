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06 Şub 2021 - 12:33- Asayiş G: 06 Şub 2021 - 12:43

Sürü halinde saldırdılar!

Malatya’da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı. Yaralı kadın hastaneye götürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, olay, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi Göl Mezarlığı yanında meydana geldi.
Kaldırımda yaya olarak evine gitmekte olan N.Y adlı kadın, yol kenarında bulunan başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralı kadın, tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

"BENİ PARÇALAYACAKLARDI"


Tedavisi yapılan kadın N.Y,

Eve gitmek için her zaman kullandığım yolu kullanıyordum. Devamlı sürü halinde gezen başı boş sokak köpekler birden saldırıya geçtiler. Ne yapacağımı şaşırdım. Kaçmaya çalıştım ancak köpeğin bacağımdan ısırmasıyla yere düştüm. Yere düşmemle birlikte her tarafımdan ısırmaya başladılar. İmdat seslerime çevredekiler yetiştiler. Çevredekiler biraz daha gecikselerdi köpekler beni parçalayacaklardı

dedi.

"İKİ ARADA BİR DEREDE KALDIK"

Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit de, başıboş köpekler konusunda günde 10-15 şikayet aldığını belirterek,

Sayıları gittikçe artan başıboş sokak köpekleri mahallelinin korkulu rüyası oldu. Günde azami 10-15 şikayet alıyoruz. Her köpek saldırısında sanki tek sorumlu muhtarmış gibi bütün sitemler muhtara yapılıyor. Muhtar ancak belediyeyi arıyor. Hatta köpek şikayeti için belediyeyi aradığım için şikayetçi olanlar var. Muhtar sokak köpeklerini toplatmak suç. Sen suç işliyorsun diyenlerde var. Muhtar köpeklerin toplanması için arasa suç aramasa vatandaş tepkisi. Muhtar olarak iki arada bir derede kalıyoruz

ifadelerini kullandı. ( İHA)

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06 Şub 2021 - 12:33 Malatya- Asayiş

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