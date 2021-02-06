LİGİN GOL KRALI YEŞİLYURT’TA

TFF 3. Lig’de bu sezon ikinci yılını geçiren Yeşilyurt Belediyespor’un 26 yaşındaki genç oyuncusu Emre Gemici, Çankaya Futbol Kulübü’nü 2-0 yendikleri karşılaşmada attığı penaltı golüyle takımının galip gelmesine katkıda bulundu. Sezon başında Nevşehir Belediyespor’dan Malatya ekibine transfer olan Gemici 16 maçta 14 kez fileleri havalandırarak takımının başarısında büyük rol oynadı. Yeşilyurt Belediyespor’un attığı toplam 26 golü 14’sında doğrudan payı bulunan Emre Gemici gol krallığı yarışında da en yakın takipçisi 1928 Bucaspor’lu Tunç Murat Behram’ın kaydettiği 10 golün önünde ilk sırada bulunuyor. Futbolculuğa Galatasaray altyapısında başlayan Emre Gemici sırasıyla Kayseri Şekerspor, Niğde Belediyespor, Orduspor, Muğlaspor, Pazarspor, Yeni Çorumspor ve Nevşehir Belediyespor formaları giydi.