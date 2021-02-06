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06 Şub 2021 - 14:30- Eğitim G: 06 Şub 2021 - 12:33

Yüzyüze Eğitimde İşte Detaylar!

Türkiye genelinde ve Malatya’da veliler yüz yüze eğitimin ayrıntılarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 15 Şubat itibariyle başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Şubat itibariyle köy okulları ve anaokullarında daha sonra da 1 Mart itibariyle ilkokulların tüm kademeleri ile 8'inci sınıflarda başlayacak olan yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yüz yüze eğitim 15 Şubat itibariyle birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamında haftada 5 gün uygulanacak. Ayrıca köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullarda haftada 5 gün, tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün olacak şekilde başlayacak.

“OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN BELİRLENECEK”

1 Mart tarihinden itibaren ise, tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında yüz yüze eğitime başlanacak. 8'inci sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Ortaokul 5'inci, 6'ncı ve 7'nci sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı, ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart 2021 tarihi itibariyle haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecekler.

ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERMEK İSTEMEYEN VELİLER NE YAPACAK?

Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacaklar. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almaya devam edecekler. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecekler. Yüz yüze eğitime gitmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. ( İHA)

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06 Şub 2021 - 14:30 Malatya- Eğitim

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