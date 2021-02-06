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06 Şub 2021 - 14:00- Eğitim G: 06 Şub 2021 - 11:56

Vazgeçme Eğilimine Dikkat!

Uzmanlar, pandemi sürecinde odaklanma problemi yaşayan ve vazgeçme eğiliminde olan öğrencilerin sayısında hayli artış yaşandığına dikkat çekerek önemli tavsiyeler aktardı. Adaptasyon, motivasyon, verimli ders çalışma teknikleri ve sosyal faaliyetlere dair önemli tüyolar veren uzmanlar, öğrencilere ''Asla geç değildir'' mesajı verdi.
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Rehber Öğretmeni Fadime Ekici Bengü, öğrencilerin ders çalışma sürecinde vazgeçmek yerine harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerek,

Her ne kadar zor görünse de bir başka açıdan bakıldığında süreç içerisinde sadece olumsuz duyguları barındırmayan bizlerin kendimizi keşfetmemizi sağlayan bir süreç olarak da devam ediyor olması bireysel farklılıklarımızın bir kez daha anlaşılır olmasını sağlıyor. Bireysel farklılıklarımızı bizi biz yapan detaylardan en önemlisi olarak görebiliriz. Bu zamana kadar resim, müzik, spor vb. alanlardaki yeteneklerini fark etmeyen bireylerin kendilerine doğru bir keşfe çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Bu süreçte çok sıkılmış, çok bunalmış bir çıkış noktası bulamıyor gibi de hissedebiliriz. Bu noktada unutulmaması gereken en ince ayrıntı başlamak için asla geç olmamasıdır. ‘Nasıl toparlayacağız, o kadar çok konu/iş birikti ki' diyebilirsiniz. Bu süreci toparlamak adına ufak bir çaba bizim için yeterlidir

dedi. ( İHA)

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06 Şub 2021 - 14:00 Malatya- Eğitim

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