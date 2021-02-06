06 Şub 2021 - 14:00- Eğitim

Vazgeçme Eğilimine Dikkat!

Uzmanlar, pandemi sürecinde odaklanma problemi yaşayan ve vazgeçme eğiliminde olan öğrencilerin sayısında hayli artış yaşandığına dikkat çekerek önemli tavsiyeler aktardı. Adaptasyon, motivasyon, verimli ders çalışma teknikleri ve sosyal faaliyetlere dair önemli tüyolar veren uzmanlar, öğrencilere ''Asla geç değildir'' mesajı verdi.