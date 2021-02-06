Vazgeçme Eğilimine Dikkat!

Rehber Öğretmeni Fadime Ekici Bengü, öğrencilerin ders çalışma sürecinde vazgeçmek yerine harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerek,
Her ne kadar zor görünse de bir başka açıdan bakıldığında süreç içerisinde sadece olumsuz duyguları barındırmayan bizlerin kendimizi keşfetmemizi sağlayan bir süreç olarak da devam ediyor olması bireysel farklılıklarımızın bir kez daha anlaşılır olmasını sağlıyor. Bireysel farklılıklarımızı bizi biz yapan detaylardan en önemlisi olarak görebiliriz. Bu zamana kadar resim, müzik, spor vb. alanlardaki yeteneklerini fark etmeyen bireylerin kendilerine doğru bir keşfe çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Bu süreçte çok sıkılmış, çok bunalmış bir çıkış noktası bulamıyor gibi de hissedebiliriz. Bu noktada unutulmaması gereken en ince ayrıntı başlamak için asla geç olmamasıdır. ‘Nasıl toparlayacağız, o kadar çok konu/iş birikti ki' diyebilirsiniz. Bu süreci toparlamak adına ufak bir çaba bizim için yeterlidir
dedi. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.