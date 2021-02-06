Gençlik Kolları Kongreye Gidiyor!

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın'ın görevini devredeceği Muhammed Sinan Özhüsrev ile birlikte partisinin il binasında düzenlediği basın toplasında,
Bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla, gayretiyle fedakârca bu işe zaman ayırmasıyla Ömer Akın başkanımız bu görevi layıkıyla yerine getirdi. Nasip olursa 12 Şubat Cuma günü gerçekleştireceğimiz kongrede de Ömer başkandan bayrağı Muhammed Sinan Özhüsrev kardeşimiz devralacak, biz Sinan kardeşimizin de Ömer başkandan aldığı bu bayrağı daha da yükseklere çıkarma gayretiyle yenilenen hem ilçe başkanlıklarımızda hem de ilçe yönetim kurullarımızda ve nihayetinde il yönetim kurullarımızdaki yenilenen ve devam eden arkadaşlarımızla el birliği ve gönül birliğiyle partimize yeni bir heyecan ve güç katacağına inanıyoruz
dedi.
Yapılacak olan İl Gençlik Kongresi hakkında bilgi veren Koca,
Bugün Gençlik Kollarımızın kongre sürecini nihayete erdirmenin, il kongresini yaparak taçlandırmanın müjdesini paylaşmak üzere bir araya geldik. Partimize daha doğrusu ülkemize ve milletimize güç veren, enerji veren, heyecan veren gençliğimizin Ak Parti Gençlik İl Kongresini nasip olursa 12 Şubat Cuma günü Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kongremize genel merkezden genel başkan yardımcımız, gençlik kollarımızdan yöneticilerimiz, üst kademe yöneticilerimiz ve video konferans yöntemiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız olarak iştirak edeceklerdir
ifadelerini kullandı.
“GÖREVİNİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRDİ”
Kongrenin, Malatya’ya, gençliğe ve partiye hayırlı olmasını temenni eden Koca,
Bu kongrenin Malatya’mıza, gençliğimize ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla, gayretiyle fedakârca bu işe zaman ayırmasıyla Ömer Akın başkanımız bu görevi layıkıyla yerine getirdi. Nasip olursa 12 Şubat Cuma günü gerçekleştireceğimiz kongrede de Ömer başkandan bayrağı Muhammed Sinan Özhüsrev kardeşimiz devralacak, biz Sinan kardeşimizin de Ömer başkandan aldığı bu bayrağı daha da yükseklere çıkarma gayretiyle yenilenen hem ilçe başkanlıklarımızda hem de ilçe yönetim kurullarımızda ve nihayetinde il yönetim kurullarımızdaki yenilenen ve devam eden arkadaşlarımızla el birliği ve gönül birliğiyle partimize yeni bir heyecan ve güç katacağına inanıyoruz. Ben şimdiden kendisini tebrik ediyorum. Allah hayırlı hizmetlere vesile etsin diyorum. Ömer başkana da bir kez daha teşekkür ediyorum
diye konuştu.
“GAYRETLİ ÇALIŞMALAR SERGİLEYECEĞİMİZE İNANIYORUM”
Koca, mevcut İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın'ın il yönetiminde partiye hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. İl Başkanı Koca,
Nasip olursa bundan sonra Ömer başkanımız ana kademede il yönetiminde bizlerle beraber partimize ve Malatya’mıza bizlerle beraber hizmet etmeye devam edecek. El birliğiyle gönül birliğiyle çalışacağız. Ben şimdiden bu döneme kadar görev yapmış, gençlik kolları il başkanlarımıza, gençlik kolları il yönetim kurulu üyelerimize, gençlik kolları ilçe başkanlarımıza ve ilçe yönetim kurulu üyelerimize şu anda aramıza yeni katılan ilçe başkanlarımıza, devam eden ilçe başkanlarımıza, yeni yönetim kurulu üyelerimize ve devam eden yönetim kurulu üyelerimize başarılı hizmetler diliyorum. İnşallah el birliğiyle Malatya’mızda partimizi hem de ülkemizde partimizi güçlendirmek adına gayretli çalışmalar sergileyeceğimize inanıyorum
sözlerini kaydetti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.