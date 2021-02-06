06 Şub 2021 - 13:30- Siyaset

Gençlik Kolları Kongreye Gidiyor!

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, parti yönetimindeki gençlerle bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı. Malatya İl Gençlik Kolları Kongresi 12 Şubat Cuma günü saat 14.00’de Malatya Merkez Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştireceklerini söyleyen Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik kolları seçimine video konferans yöntemiyle katılacağını ifade etti.