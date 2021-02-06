“Kırmızı çizgimiz 200 gram”

Bu bugünlerde getirilmesi planlanan ekmek zammı, yine tartışmalı geçeceğe benziyor. Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, geçtiğimiz günlerde artan maliyetler karşısında ekmek zammını kesinlikle uygulayacaklarını açıklarken, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ise, tek bir şartla ekmeğe zam uygulanabileceğini açıkladı. Öte yandan Başkan Keskin, esnaflara yapılan gıda paketi yardımını da değerlendirdi.

“Gramajı 200 gramdan aşağı düşürmesinler gelsinler fiyat istesinler” diyen Başkan MESOB Başkanı Keskin, “Gramajla oynayıp, milletin hakkına girerlerse olmaz. Ekmeğin gramajıyla oynamayın, fiyat isteyin. Kırmızıçizgimiz, 200 gramaj” dedi.

“BUGÜN İHTİYACIMIZ VAR”

“Paket yardımlarını eskiden biz yapıp, insanlara götürürdük” diyen Başkan Keskin, şunları kaydetti:

Demek ki bugün ihtiyacımız var. Bu bir gerçek. Selahattin Başkan belediyeye ait iş yerlerinin kiralarını düşürdü. Biz de, ‘suda en az yüzde 20 indirim yapın’ dedik. Malatya ucuz su kullanıyor kabul ediyoruz. Ama yüzde 20 bütün Malatya için bir indirim yapın. Devlet, ‘ sosyal mesafe, maske, hijyen’ diyor. Hijyen ne ile olacak, suyla olacak. Ama tabela vb. vergiler kanun gereğiymiş, Selahattin Başkan ‘ben indiririm’ diyemez. Biz Bakanlığa kadar yazdık, ‘Devlet geçici bir süreliğine sabotajı almasın’ dedik. Biz, ‘esnaf sanatkâr camiasına bir ayrıcalık yapın’ diyoruz. Biz bugüne kadar vergimizi verdik. Bir yıl da siz bize bakın. ‘Esnaf sanatkârlardan hiç bir şey almayacağız. Esnaf sadece kendini geçindirsin. Sosyal devletin yapmadığını esnaf kendisi yapsın.’ Yarın beyanname verilecek ne vereceksin, kazanamamışınki veresin.