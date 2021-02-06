Busabah Malatya Busabah Malatya
06 Şub 2021 - 12:30- Gündem G: 06 Şub 2021 - 10:59

Boğaziçi Eylemcilerine Tepki!

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde bazı grupların gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin, “Bugün görünüyor ki İslam düşmanları, milletimizi maşalarıyla yıldırmaya çalışmakta” dedi.
mask

Sabah namazında Kernek Karagözlüler Camisinde buluşan MTBB üyeleri, namaz çıkışında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden eylemlere ilişkin basın açıklaması düzenledi. Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, büyük Türkiye ideali doğrultusunda hedefe doğru emin adımlarla yürüdükleri bu yolda içte ve dışta çetin ve tarihi bir mücadele verdiklerini söyledi.

Boğaziçi eylemlerinde kutsallarına hakaret eden bir güruh ve bu güruhun sapkın zihniyeti ile karşı karşıya kalındığını ifade eden Sağdıç,

Geçmişten gününüze, İslam’ın bayraktarlığını şan ve şerefle üstlenmiş bir milletin topraklarında, İslamiyet’e hakaret edilmesi kabul edilebilir bir davranış değildir. 30 Ocak 2021 tarihinde İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde bir grup sapkın zihniyet, kutsallarımızın başında gelen Kabe-i Muazzama ’ya saygısızlık yapmışlardır. İslam’ın kutsallarına yaptıkları bu saygısızlık yetmezmiş gibi, sapkın zihniyetlerinin paçavralarını da Kabe’mizin resminin üzerine bırakmışlardır. Kutsallarımıza karşı sistemli bir şekilde kuşatma hareketi başlatan bu güruhun, tasmalarının dışarıda olduğunu bilmekteyiz

ifadelerine yer verdi.

“DİNİMİZİN TÜM DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIMIZI BURADAN HAYKIRIYORUZ”

Tarih boyunca her zaman İslam’ı savunanlar ve İslam’a savaş açanların olduğunu kaydeden Sağdıç,

İslam düşmanları bazen kendi elleriyle, bazen de maşalarıyla kutsallarımıza saldırmıştır. Bugün görünüyor ki, İslam düşmanları, milletimizi maşalarıyla yıldırmaya çalışmaktadır. 1453 yılında fethedilen İstanbul’da bu olayların yaşanması, fethe ve tarihimize gölge düşürmeye çalışsa da bu millet ve bu devlet, düşmanlarıyla nasıl mücadele edeceğini her zaman bilmiştir. Büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu topraklarımızda İslam’a ve kutsallarına hakaret etmekten çekinmeyenlerin, sapıklık adına özgürlük çığırtkanlığı yapanların karşısında merhum Malcolm X’in “İslam’a sövmekten başka fikri olmayanlar, fikrin değil İslam’a sövmenin hürriyetini istiyorlar” sözü ile mücadelemize devam edeceğimizi bildiriyoruz. Bizler Milli Türk Talebe Birliği gençliği olarak, İlim ve irfan yuvası olması gerekirken, bu tip sapkınlıkların yuvasına dönüştürülmeye çalışılan eğitim kurumlarımızı ve ülkemizi her daim koruyacağımızı ve dinimizin tüm değerlerine sahip çıkacağımızı buradan haykırıyoruz

diye konuştu. ( İHA)

# Boğaziçi eylemleri, boğaziçi üniversitesi, MTTB, mehmet sağdıç, Başkanı, sabah nazmazı, basın, malatya, zaman, Her, eğitim, büyük, İHA

06 Şub 2021 - 12:30 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Duraklar daha temiz ve hijyenik mask
Duraklar daha temiz ve hijyenik
Hekimhan Yol Açma Çalışmalarından Memnun mask
Hekimhan Yol Açma Çalışmalarından Memnun
13 Bin 210 Vatandaş Yararlandı mask
13 Bin 210 Vatandaş Yararlandı
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu! mask
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!
“Taşın Altına Elimizi Koyacağız” mask
“Taşın Altına Elimizi Koyacağız”
Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu mask
Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Youssouf Kaplan'nın kasasını doldurdu mask
Youssouf Kaplan'nın kasasını doldurdu
3 puana yolculuk bugün mask
3 puana yolculuk bugün
Gürkan: Milletin Parası Çarçur Edildi mask
Gürkan: Milletin Parası Çarçur Edildi
Malatya'da Uçak Krizi! mask
Malatya'da Uçak Krizi!
Bir zam da kırmızı ete! mask
Bir zam da kırmızı ete!
12 Ay Geçti, Merkezde Teslim Yok! mask
12 Ay Geçti, Merkezde Teslim Yok!

GALERİ

Parmağı Demire Sıkıştı! mask
Parmağı Demire Sıkıştı!
Denetimlerde taviz vermiyorlar mask
Denetimlerde taviz vermiyorlar
Bakan Kurum’a Hekimhan’dan Yakarış! mask
Bakan Kurum’a Hekimhan’dan Yakarış!
Sağlık camiasından rehavet uyarısı! mask
Sağlık camiasından rehavet uyarısı!
Yaralı Kurt Tedavi Edildi mask
Yaralı Kurt Tedavi Edildi
Tavuk İhracatında Malatya Damgası! mask
Tavuk İhracatında Malatya Damgası!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL