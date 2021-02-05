05 Şub 2021 - 14:00- Sağlık

Bu Sorunlar Doğuştan Gelebilir?

Burun ile ilgili problemler pek çok kişinin canını sıkmaya yetiyor. Bazı burun sorunları doğuştan ya da çocukluk döneminde burnu etkileyen travmalardan gelebiliyor. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal konu hakkında bilgiler verdi.