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05 Şub 2021 - 11:19- Gündem G: 05 Şub 2021 - 11:31

Ödemeler çok yakında!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını açıkladı.
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Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi. Bakan Selçuk “Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı. ( İHA)

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05 Şub 2021 - 11:19 Malatya- Gündem

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