Uyuşturucuya Savaş!

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz Ocak ayında uyuşturucu ile ilgili yapılan çalışmalar açıklandı. Yapılan açıklamada, Ocak ayında 47 kilo 571 gram esrar, 101 kilo 849 gram eroin, 1 kilo 387 gram metamfetamin, bin 207 adet hap ve 1 kilo 511 gram sentetik kannabinoid ele geçirildiği belirtildi. ( İHA)