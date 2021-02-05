Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz Ocak ayında uyuşturucu ile ilgili yapılan çalışmalar açıklandı. Yapılan açıklamada, Ocak ayında 47 kilo 571 gram esrar, 101 kilo 849 gram eroin, 1 kilo 387 gram metamfetamin, bin 207 adet hap ve 1 kilo 511 gram sentetik kannabinoid ele geçirildiği belirtildi. ( İHA)
05 Şub 2021 - 11:06- Asayiş Güncelleme: 05 Şub 2021 - 11:17
Uyuşturucuya Savaş!
Malatya’da, geçen ay uyuşturucuyla ilgili yapılan operasyonlarda ceviz çuvallarına gizlenmiş vaziyette toplam 101 kilo 849 gram eroin ele geçirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.