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05 Şub 2021 - 11:06- Asayiş G: 05 Şub 2021 - 11:17

Uyuşturucuya Savaş!

Malatya’da, geçen ay uyuşturucuyla ilgili yapılan operasyonlarda ceviz çuvallarına gizlenmiş vaziyette toplam 101 kilo 849 gram eroin ele geçirildi.
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Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz Ocak ayında uyuşturucu ile ilgili yapılan çalışmalar açıklandı. Yapılan açıklamada, Ocak ayında 47 kilo 571 gram esrar, 101 kilo 849 gram eroin, 1 kilo 387 gram metamfetamin, bin 207 adet hap ve 1 kilo 511 gram sentetik kannabinoid ele geçirildiği belirtildi. ( İHA)

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05 Şub 2021 - 11:06 Malatya- Asayiş

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