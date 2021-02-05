05 Şub 2021 - 11:30- Siyaset

Ağbaba: Bu sevdanızdan vazgeçin!

MGTC ziyaretinde yerel medyanın en çok tepki gösterdiği, belediyelerin radyo ve televizyon kurmasıyla ilgili yerel medyaya destek veren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Demek ki, bu da aslında kamuoyuna bir mesaj. Medyanın yansıtabileceği şeyler görmek istemiyorlar. Kendi medyalarını oluşturarak bir olumsuzluğun ortaya çıkmasını önlemeye çalışıyorlar. Bu sevdanızdan vazgeçin çağrısını yapmak istiyorum” dedi.