Ağbaba: Bu sevdanızdan vazgeçin!

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve beraberindekiler dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret ettiler. MGTC’nin Başkanlar Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Ağbaba, burada Malatya’nın yerel basınının sorunlarını gündeme aldı.
Ziyarette ilk söz alan MGTC Başkanlar Kurulu Üyesi Mikail Pelit, ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Ağbaba’nın daima medyaya yakın bir isim olduğu söyledi.
“BUNU ÇOK ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİZ”
Belediyelerin kurduğu yayın organlarının yerel medyayı sıkıntıya soktuğunu ifade eden Pelit,
Belediyeler artık televizyon ve radyo çalışmaları başlattılar. Bu yerel medya açısından son derece tehlikeli ve zarar verici duruma geldi. Kamunun daha fazla medyanın içerisinde olması Malatya ve Türkiye medyası açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Neden belediyeler televizyon, gazete, radyo işine giriyor, bunu çok anlayabilmiş değiliz. Buradan önerimiz belediyelerin radyo, televizyon ve gazete işinden bir an önce vazgeçmeleri
şeklinde konuştu.
“YÖNETİCİLERE SESLENMEK İSTİYORUM”
Malatya açısından yerel basının önemli olduğunu vurgulayan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise,
Yaşadığınız zorlukları bizzat biliyorum. Belediyeler kendi internet TV’lerini kurmaya çalışıyorlar. Demek ki, bu da aslında kamuoyuna bir mesaj. Medyanın yansıtabileceği şeyler görmek istemiyorlar. Kendi medyalarını oluşturarak bir olumsuzluğun ortaya çıkmasını önlemeye çalışıyorlar. Malatya’daki yerel yöneticilere seslenmek istiyorum, Malatya’daki yerel basın siz yokken de vardı, geçmişte de vardı, bundan sonra da olmaya devam edecek. Bu sevdanızdan vazgeçin çağrısını yapmak istiyorum. Tabii ki, kendi tanıtımlarını yapabilirler, kendi yaptıkları işleri yapabilirler ama bir yerel medyayı yok sayarak, yerel medyadan kaçarak kendi medyalarının oluşturmalarını da doğru bulmadığınızı ifade etmek istiyorum
diye konuştu.
“MALATYALILAR BU KONUDA DUYARLI”
“Medya görevini yapacak” diyen Milletvekili Ağbaba, şunları kaydetti:
Her medyanın farklı bir bakışı ve farklı görüşleri var. Buna saygı duyuyoruz. Ama medya da kimsenin sesi olmayacak ya da kimseye düşmanlık yapmayacak. Zaman zaman yaşıyor, görüyoruz. Bunu yaşamış bir milletvekili olarak söylüyorum. Yaklaşık 10 yıldan bu yana milletvekiliyim, 10 yıla yakındır Malatya’nın görsel medyasında yer alamadığımı da ifade etmek istiyorum. Bir televizyon kanalı bir düşmanlık yapar gibi yapmaya devam ediyor. Bunlar gizli kapaklı değil. Medya şantaj yapmaz, medya pazarlık yapmaz, medya kimseyi tehdit ederek para istemez. İstememesi lazım. O zaman medya kalmaz, farklı bir şey olur. Yerel basının eskiye nazaran ayakta kalması oldukça güç. Burada hem medyada sermaye koyan hem de çalışan arkadaşlarımızın son günlerden geçtiklerini biliyoruz. Malatya açısından medya önemli. Aslında biz gittiğimiz kahvehanelerde, çay ocaklarında Malatya’nın yerel medyasını görüyoruz. Sağ olsunlar Malatyalılar bu konuda duyarlı. Gittiğimiz zaman herkes Malatya’da neler olduğunu kahvedeki, çay ocağındaki gazetelerden öğreniyorlar. Ama maalesef onlar da kapalı olduğu için basınımız zorluklar yaşıyor. Burada yerel medyada olmak veya gazete çıkartmak hakikaten büyük bir özveri isteyen bir şey. Bir maddi karşılığı yok. Bizler de aslında yaptığımız çalışmaları sizin sayenizde Malatya kamuoyuna duyurabiliyoruz. Ayrıca Malatya’yla ilgili yapılan olumsuzlukları ve eksiklikleri de sizin aracılığınızla duyurmaya çalışıyoruz.
“TÜRKİYE’Yİ BU HALE SOKMAYA HAKKIN YOK!”
Üniversiteye siyasetin girdiğini elinde bir resimle iddia eden Milletvekili Ağbaba,
Günlerden beri Boğaziçi meselesini tartışıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencileri haklı çıkaran bir şeyle karşı karşıyayız. Bir fotoğrafı size göstermek istiyorum. Burada oturan AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş. Ayakta bekleyen de Profesör Doktor Arif Özaydın. Bu resmi kamuoyunun dikkatli görmesi gerekiyor. Koltukta kim oturuyor, AK Parti Genel Başkan Vekili, aslında Recep Tayyip Erdoğan oturuyor. Sayın Arif Özyadın’ın koltuğunda AK Parti yani Recep Tayyip Erdoğan oturuyor. Bir siyasi oturuyor. Böyle bir görüntü olabilir mi? Üniversitenin siyasallaştığını, üniversitenin AK Parti tarafından yönetildiğini, aslında o koltukta Recep Tayyip Erdoğan’ın oturduğunu hep beraber görüyoruz. Bunu yapmayın. Üniversiteye siyaseti sokmayın. Adliyeye, üniversiteye ve camiye siyaseti sokmayın. Türkiye’nin resmi bu. Bu resim Türkiye açısından utanç verici. Yazık değil mi üniversiteye, babanın çiftliği mi burası? Türkiye senin babanın çiftliği mi? Bütün kurumları yerle bir ettin. Bütün kurumlarda liyakati ortadan kaldırdın, siyasallaştırdın. Ayıptır. Üniversiteye, Türkiye’ye, bilime, ilime ayıptır. Türkiye’yi bu hale sokmaya hakkın yok. Türkiye AK Parti’nin babasının çiftliği gibi yönetilen bir ülkeye dönüşmüştür
ifadelerine yer verdi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.