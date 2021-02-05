Sert düşüşe devam!

Küresel piyasalardaki sert düşüşler yatırımcıları riske sokuyor. Kıymetli madenlerde yaşanan gerilemeler yüzde 2'ye yaklaştı. Ons fiyatı 1815 dolara düşen altın, iç piyasada da dolar/TL paritesine bağlı olarak aşağı yönlü hareketlendi. Gram altın 415 liraya çeyrek altın 681 liraya düştü.
Benzer bir seyir izleyen gümüşte de iç piyasaya yansıma eksi yönlü oldu. Gram gümüş 6,09'a geriledi. Güne 7,16 seviyesinde başlayan dolar, öğle saatlerine 7,13 düzeyine düştü. Paritedeki düşüş altın ve gümüşün iç piyasada daha hızla gerilemesine yol açıyor. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.