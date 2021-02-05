Sert düşüşe devam!

Küresel piyasalardaki sert düşüşler yatırımcıları riske sokuyor. Kıymetli madenlerde yaşanan gerilemeler yüzde 2'ye yaklaştı. Ons fiyatı 1815 dolara düşen altın, iç piyasada da dolar/TL paritesine bağlı olarak aşağı yönlü hareketlendi. Gram altın 415 liraya çeyrek altın 681 liraya düştü.

Benzer bir seyir izleyen gümüşte de iç piyasaya yansıma eksi yönlü oldu. Gram gümüş 6,09'a geriledi. Güne 7,16 seviyesinde başlayan dolar, öğle saatlerine 7,13 düzeyine düştü. Paritedeki düşüş altın ve gümüşün iç piyasada daha hızla gerilemesine yol açıyor. ( İHA)