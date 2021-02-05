Malatya'da Uçak Krizi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün CHP İl Binası’nda bir basın açıklaması yaparak Malatya ve Türkiye gündemini değerlendirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Milletvekili Ağbaba, sözlerine Malatya’ya gerçekleştirilen uçak seferlerinin yeterli olmadığına dikkat çekerek başladı.

Saat 3.00’te Ankara'dan yola çıktığını dile getiren Milletvekili Ağbaba, Malatya’ya saat 10.00’da ancak gelebildiğini söyledi.

Malatya’ya gelip gidemediklerini ileri süren Milletvekili Ağbaba,

Arabayla değil, uçakla geldim. Uçak aktarmalı geliyor. Ankara'da uçağa biniyoruz, İstanbul'a gidiyoruz, İstanbul'da bekliyoruz Malatya'ya geliyoruz. Buradan Sayın Öznur Çalık'a, Bülent Tüfenkci'ye, Ahmet Çakır'a, Hakan Kahtalı'ya ve Mehmet Fendoğlu'na açık çağrım. Gelin hep birlikte gidelim Türk Hava Yollarına Malatya'ya uçak konmasını sağlayalım. Hep beraber gidelim. Utanıyoruz. Yarın gitmeye kalksan uçak var mı, yok. Malatya'ya gelemiyoruz ve gidemiyoruz. Elazığ'a uçak var, Malatya'ya yok

dedi.

“ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ”

Ak Partinin Gaziantep kongresine gönderme yapan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,

Türkiye açısından da Malatya açısından da zor günler geçiriyoruz. Hepimizin birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Özellikle Türkiye’yi yönetenlerin büyük bir sorumluluk içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor ki: ‘Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelecek, toplanacak her türlü düzenlemeden kaçınmalıyız’ Kime diyor? Bize demediği kesin. AK Parti'nin Gaziantep kongresinde ne sosyal mesafe var ne bir tedbir var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne diyor: ‘Salonumuzu büyük bir kalabalıkla toplanan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz’ diyor. AKP dışında hiç kimse genel kurul yapamıyor, toplantı yapamıyor

şeklinde konuştu.

“KÖTÜ BİR SÜREÇ YÖNETİLİYOR”

“Hatırlayalım Baroların genel kurulları ertelendi pandemi nedeniyle” kelimelerine yer veren Ağbaba,

Sendikaların, meslek örgütlerinin kongrelerinin tamamı ertelendi. Bu virüs Sendika genel kurularında bulaşıyor, AKP Genel Kurulu’nda bulaşmıyor. Fahrettin Koca'ya tavsiyemiz şu. Kendini atayan insana bu toplantıları yapmayın desin. Kötü bir süreç yönetiliyor ve bu virüsün yayılmasını durdurmakla görevli kişiler büyük bir sorumsuzlukla davranıyor. Bunların başında da AKP Genel Başkanı var. AKP artık bir halk sağlığı sorunudur. Restoranlarda 4 kişinin bir araya gelmesi yasak, AKP Kongresinde10 bin kişinin yan yana gelmesi serbest. Baro seçiminde avukatların yan yana gelmesi yasak, AKP kongresinde nutuk atmak hatta küfür etmek serbest. Yapılaması gereken AKP kongrelerini yasaklamak, Recep Tayyip Erdoğan'ı uyarmaktır

ifadelerini kullandı.

“ELAZIĞ'A UÇAK VAR MALATYA'YA YOK”

Malatya’daki uçak seferlerinin yeterli olmadığına dikkat çeken Veli Ağbaba,

Ankara'dan yola çıktım saat 3'te 10'da gelebildim. Arabayla değil, uçakla geldim. Uçak aktarmalı geliyor. Ankara'da uçağa biniyoruz, İstanbul'a gidiyoruz, İstanbul'da bekliyoruz Malatya'ya geliyoruz. Buradan Sayın Öznur Çalık'a, Bülent Tüfenkci'ye, Ahmet Çakır'a, Hakan Kahtalı'ya ve Mehmet Fendoğlu'na açık çağrım. Gelin hep birlikte gidelim Türk Hava Yollarına Malatya'ya uçak konmasını sağlayalım. Hep beraber gidelim. Utanıyoruz. Yarın gitmeye kalksan uçak var mı, yok. Malatya'ya gelemiyoruz ve gidemiyoruz. Elazığ'a uçak var Malatya'ya yok

açıklamalarında bulundu.

25 YILDIR BİTMEYEN BARAJ

Yoncalı Barajı’nın bitmediğinin ve bu nedenden dolayı bölgede yaşayan vatandaşların sıkıntı çektiğinin altını çizen Ağbaba,

Meşhur bir yatırımları var biliyorsunuz, 25 yıldır bitirilmeyi bekliyor. Bunun 19 yılı AK Parti İktidarı yılları. En son 31 Aralık 2017’de bitecek dediler, bitmezse müteahhide okul yapma sözü verdirdiler. Müteahhit kaçtı. ‘Arguvan düğün, bayram edecek’ dedikleri Yoncalı Barajı’ndan söz ediyorum. 2021 yılındayız bırakın işi bitirmeyi tünellerin daha yüzde 29’unu ancak bitirdiler. İtibarın tasarrufu olmaz diyenler, yazlık kışlık saray yaptıranlar Arguvan’ın çilesini bilmezler. Bu gerçekleri bizden daha iyi bilen Malatya milletvekilleri de çıkıp Yoncalı Barajı’na bu yıl için 60 milyon lira ödenek ayrıldığını müjdeliyorlar! Müjde mi kalmış? Tüm ödeneğin yüzde 5’i kadar pay ayrılmayı bile övünerek söylemiyorlar mı insan şaşırıp kalıyor. Günde 3 metre tünel delinip kazılsaydı bugün sulama tüneli bitirilmiş olacaktı. Günde 3 metre bile tünel açamamışlar, 60 milyon diyorlar. Bu bakış açısıyla en az 3 yıl daha Arguvan toprakları çoraklığa mahkûm edilecek. Bu kent ne çektiyse AKP vizyonsuzluğunda çekti. Hala da çekmeye devam ediyor. Ya susun ya da Malatyalılara tutamayacağınız sözleri vermeyi bırakın artık

dedi.

“SİYASİ RANT PEŞİNDE”

AK Parti Milletvekili Öznur Çalık’ın siyasi bir rant peşinde olduğunu öne süren Ağbaba,

AKP’de yeni trend CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na laf söylemek, Cumhurbaşkanı yetmemiş olacak ki bakanlar başladı. Bakanlar yetmemiş olacak ki geleceklerini garanti altına almak isteyen milletvekilleri başladı. Bunlardan biri de Malatya Milletvekili Öznur Çalık. Öznur hanım ağzını her açtığında ‘CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’ diyor. Millete söyleyecek sözü kalmayınca CHP’yi kurtarıcı görüyor. Öznur Hanım, Sıtmapınarı’na gidip esnafın derdini, talebini dinleyeceğine ‘Türban’ konusunu ele alıyorsa çok acı, şayet bu cümleleri esnafın yanında söylemeyip de söylemiş gibi servis ediliyorsa bu daha da acı. Genel Başkanımız tarafından ağzının payı verilmesine rağmen halen bir siyasi rant peşinde. Saray’da işe girmek telaşındaysanız, bunu CHP ve onun Genel Başkanı üzerinden denemeyin. Pişman olursunuz

diye konuştu.

“GÜNDEM DEĞİŞTİRME OYUNLARI”

“Kuzey Çevreyolu durmuş, Öznur hanım ‘Başörtüsü’ diyor, hızlı tren unutulmuş, Öznur hanım, ‘Kılıçdaroğlu’ diyor” ifadelerini kullanan Milletvekili Ağbaba, sözlerine şu şekilde devam etti:

Çiftçiler icralık, Yoncalı Barajı bitirilmemiş, Öznur hanım ‘millet ittifakı’ diyor. Esnafın yanında esnafla ilgili hiçbir şey söylememek bitip tükenmişliğin resmidir. Esnafın derdi siftah yapamamak, esnafın derdi borçları ödemek, esnafın derdi yoksulluk, esnaf evine ekmek götüremiyor siz gidip onların karşısında hala manevi değerler üzerinden prim yapmaya çalışıyorlar. Esnafa destek vereceklerine CHP üzerinden dertlerini unutturmaya çalışıyorlar. Ama artık herkes çok iyi biliyor ki bu gündem değiştirme oyunları bile AKP’yi kurtaramayacak.

“YATIRIM VE İSTİHDAM TEŞVİKİNİ UZATMAK İÇİN NE BEKLİYORSUNUZ?”

Yatırım ve istihdam teşvikinin uzatılmasını talep eden Veli Ağbaba,

2004 yılında uygulamaya konulan 5084 sayılı Yatırım ve İstihdamı Teşvik Kanunu ile belirlenen Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla, sigorta primi, gelir vergisi teşviki ve enerji desteği uygulaması getirilmişti. Bu destekler farklı tarihlerde uzatılarak 1 Ocak 2021’e kadar geldi. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük 51 il ve Bozcaada, Gökçeada ilçelerinde de uygulanmakta olan 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi desteği 2021 yılında uygulanan 3 bin 577,50 TL’lik brüt asgari ücrete göre özel sektör işyerlerinde 1 işçi için 214,65 liraya Tekabül ediyor. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren olan bu SGK sigorta prim desteği ile ilgili Cumhurbaşkanlığınca bir uzatma yapılmaması halinde 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren özel sektör işyerlerinde istihdam edilen işçiler için 6 puanlık sigorta primi işveren desteği hazinece karşılanmayacaktır. Korona salgınının ekonomide oluşturduğu olumsuzluklar kapsamında 6 puanlık prim desteğinin de en az üç yıl süre ile uzatılması artık zorunluluk halini almıştır

şeklinde konuştu.

“SİGORTA TEŞVİK PRİM SÜRESİNİN UZATILMASINI TALEP EDİYORUZ”

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba son olarak, “Bugün yaşan süreçte bu tür teşviklere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Teşvik uygulama süresinin uzatılmasına yönelik yeni yasal düzenleme yapılmaması halinde işletmelerin zor durumda kalacağı kaçınılmaz olacağı gibi olumsuz ekonomik koşullar altında bulunan işyerleri için önemli ilave maddi yük getirecektir. Malatya’dan bir kez daha çağrı yapıyor, işverenler için büyük önem taşıyan sigorta teşvik prim süresinin uzatılmasını talep ediyoruz” kelimelerini kullandı.