KAPLAN İZMİR’DEN 1 PUAN ÇIKARDI

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 23.haftasında deplasmanda Göztepe’nin konuğu oldu. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısında geriye düştükten sonra yeni transferi Stephan Malle ile eşitliği bulan sarı kırmızılılar soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi. Maçın ikinci yarısında ev sahibi ekibin atakları karşısında etkili bir oyun ortaya koyamayan Malatya ekibi Pape Cherif Ndiaye kaydettiği ikinci gole engel olamadı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun hamleleriyle maçtan kopmayan Kaplanlar oyuna sonradan giren Ahmed İldiz ile eşitliği yakalayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Dakika 2: Maça hızlı başlayan Göztepe sağlı sollu ortalarla etkili olmak istedi ancak Yeni Malatyaspor defansı tehlikeyi savuşturmayı başardı.

Dakika 4: Göztepe’de Zlatko Tripic, ceza sahası dışından sert vurdu top, farklı şekilde üstten auta çıktı.

Dakika 12 GOL TEHLİKESİ: Fousseni Diabate soldan taşıdığı topu Zlatko Tripic’e kazandırdı. Son çizgiye inen Zlatko Tripic ortasını yaptı arka direkte Halil Akbunar kafayı vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

Dakika 13 GOL: Göztepe Pape Cherif Ndiaye ile golü buldu. Soner Aydoğdu’nun ara pasında iyi hareketlenen Pape Cherif Ndiaye, kaleci Abdulsamed Damlu’yu mağlup ederek, topu ağlara gönderdi: 1-0.

Dakika 20: Stephen Mallan ceza sahasına ara pasında Tetteh hareketlendi ancak kaleci İrfan Can kalesini zamanında terk ederek, topun sahibi oldu.

Dakika 25: Göztepe’de ceza sahası içinde sağ çaprazdan Zlatko Tripic ortasını yaptı. Yeni Malatyaspor’da savunma topu karşıladı.

Dakika 28: Bülent Cevahir’in soldan ortasında Tetteh’den önce kaleci İrfan Can çıktı ve topu aldı.

Dakika 35: Göztepe, Wallace Fortuna Dos Santos’un Pape Cherif Ndiaye’ye yaptığı hareket sonrası tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

Dakika 37: Göztepe’de serbest vuruşu Zlatko Tripic kullandı. Zlatko Tripic’in şutunda kaleci Abdulsamed iyi uzandı ve topu kornere çeldi.

Dakika 39 GOL: Yeni Malatyaspor Stephen Mallan beraberliği getiren golü kaydetti. Yeni Malatyaspor uzun gönderilen topu Benjamin Tetteh indirdi. Geriden gelen Stephen Mallan sert vurdu, kaleci İrfan’dan seken topu iyi takip eden Stephen Mallan bir kez daha vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

Dakika 41 GOL TEHLİKESİ: Soner Aydoğdu’nun ara pasında sağdan hareketlenen ve ceza sahasına giren Fousseni Diabate sert vurdu top yandan auta çıktı.

Dakika 42: Adem Büyük, Pape Cherif Ndiaye ile girdiği ikili pozisyonda sakatlık geçirdi. Büyük, saha içerisinde gerçekleştirilen tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Mücadelede ilk yarının sonuna oynanmamış süre olarak 4 dakika ilave edildi.

Dakika 45+2: Halil’in sağdan ortasında Pape Cherif Ndiaye istediği gibi kafa vuramayınca, Adem Büyük tehlikeyi savuşturdu.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Dakika 50: Göztepe’de sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Soner Aydoğdu kullandı. Soner’in ortasında Adem Büyük savunmasına yardımcı oldu.

Dakika 51: Göztepe’de Halil Akbunar ceza sahası dışı sağ çaprazdan şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

Dakika 53 GOL TEHLİKESİ: Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Stephen Mallan ara pasında topla buluşan Benjamin Tetteh sert vurdu kaleci İrfan Can soluna iyi uzandı ve gole izin vermedi. Devam eden atakta Benjamin Tetteh bir kez daha vurdu kaleci İrfan Can dokundu, direğe çarpan top kornere çıktı.

Dakika 63: Göztepe’de soldan kazanılan korner atışını Soner kullandı. Soner’in ortasında ön direkte Umut Bulut kafayı vurdu. Ceza sahasına açılan top, Peter Antonio Zulj’un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Abdulsamed topu kontrol etti.

Dakika 65: GOL TEHLİKESİ: Peter Antonio Zulj’un pasında ceza yayı üzerinde bulunan Soner Aydoğdu sert vurdu kaleci Abdulsamed topu iki hamlede kontrol etti.

Dakika 67: Zlatko Tripic’in pasında ceza sahası içerisinde bulunan Halil Akbunar topu kontrol etti ve sert vurdu. Savunmaya çarpan top kornere çıktı. Korner atışından sonuç çıkmadı.

Dakika 68 GOL TEHLİKESİ: Göztepe’de Peter Zulj’un pasında Pape Cherif Ndiaye topun gelişine sert vurdu ancak savunmada Wallace araya girerek, topun kaleye gitmesini engelledi.

Dakika 72 GOL TEHLİKESİ: Berkan Emir’in soldan ortasında önce Adis Jahovic kafayla dokundu arkaya açılan topa Peter Antonio Zulj kafayı vurdu, kaleci Abdulsamed topu kontrol etti.

Dakika 73 GOL: Göztepe Pape Cherif Ndiaye ile ikinci golü buldu. Halil Akbunar’ın soldan ortasında Yeni Malatyaspor defansından seken top Pape Cherif Ndiaye’nin önünde kaldı. Pape Cherif Ndiaye sert vurdu savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 2-1.

Dakika 77: GOL TEHLİKESİ: Göztepe’de Halil Akbunar, ceza yayı üzerinden sert vurdu top, az farkla yandan auta çıktı.

Dakika 79 GOL TEHLİKESİ: Berkan Emir’in soldan ortasında Halil Akbunar ön direkte kafayı vurdu top, uzak direğin yanından auta çıktı.

Dakika 81 GOL: Yeni Malatyaspor, Ahmed Ildız’ın mükemmel golüyle eşitliği sağladı. Mustafa Eskihellaç ile duvar pası yapan Ahmed Ildız, ceza sahası dışından sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-2.

Dakika 85: Göztepe’de Berkan Emir uzak mesafeden şansını denedi Top, direğin yanından dışarı gitti.

Dakika 89: Aly Malle’nin sağdan ortasında Tetteh dokundu. Geriye açılan top Ahmed Ildız’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın sonuna oynanmamış süre olarak 5 dakika ilave edildi.

Dakika 90+1: Göztepe’de sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Soner Aydoğdu kullandı. Soner’in ortasında Adem Büyük kafayla topu uzaklaştırdı.

Dakika 90+2 GOL TEHLİKESİ: Peter Zulj’un ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Abdulsamed topu kornere çeldi.

Dakika 90+4: Mustafa Eskihellaç’ın sağdan ortasında Ahmed Ildız topa dokundu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

Dakika 90+5: Benjamin Tetteh ceza sahası içerisinde iki kez gol şansı denedi ancak Göztepe savunması gole izin vermedi.

Karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sona erdi.