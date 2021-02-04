Malatya’nın Nüfusu Arttı!

Toplam nüfus itibarı ile Malatya, 81 il içerisinde 28. sırada yer aldı. 2020 yılında Malatya’nın nüfus artış hızı binde 7,5 olarak gerçekleşmiş, nüfus artış hızına göre Malatya 81 il içerisinde 30. sırada yer almıştır.

2020 yılında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde nüfus yüzde 37,7 artarken diğer ilçelerde nüfus azaldı. En yüksek azalış yüzde 79,9 ile Kale' de gerçekleşti.

Akçadağ İlçesi’nin nüfusu 28 bin 709 ,Arapgir’in nüfusu 10 bin 028, Arguvan’ın nüfusu 7 bin 315 Battalgazi’nin nüfusu 303 bin 226, Darende’nin nüfusu 25 bin 647,Doğanşehir’in nüfusu 38 605 , Doğanyol’un nüfusu 3 bin 932,Hekimhan’ın nüfusu 16 bin 965 , Kale’nin nüfusu 5 bin 618 , Kuluncak’ın nüfusu 7 bin 513 , Pütürge’nin nüfusu 13 bin 663,Yazıhan’ın nüfusu 13 bin 024 , Yeşilyurt’un nüfusu ise 319 bin 618 oldu. ( Haber Merkezi)