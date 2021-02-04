Busabah Malatya Busabah Malatya
04 Şub 2021 - 18:08- Gündem G: 04 Şub 2021 - 18:13

Malatya’nın Nüfusu Arttı!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları açıklandı. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu. Malatya'nın nüfusu geçen yıla oranla 5 bin 991 kişi artış göstererek 806 bin 156'ya yükseldi.
mask

Toplam nüfus itibarı ile Malatya, 81 il içerisinde 28. sırada yer aldı. 2020 yılında Malatya’nın nüfus artış hızı binde 7,5 olarak gerçekleşmiş,  nüfus artış hızına göre Malatya 81 il içerisinde 30. sırada yer almıştır.

2020 yılında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde nüfus yüzde 37,7 artarken diğer ilçelerde nüfus azaldı. En yüksek azalış yüzde 79,9 ile Kale' de gerçekleşti.

Akçadağ İlçesi’nin nüfusu 28 bin 709 ,Arapgir’in nüfusu 10 bin 028, Arguvan’ın nüfusu 7 bin 315 Battalgazi’nin nüfusu 303 bin 226, Darende’nin nüfusu 25 bin 647,Doğanşehir’in nüfusu 38 605 , Doğanyol’un nüfusu 3 bin 932,Hekimhan’ın nüfusu 16 bin 965 , Kale’nin nüfusu 5 bin 618 , Kuluncak’ın nüfusu 7 bin 513 , Pütürge’nin nüfusu 13 bin 663,Yazıhan’ın nüfusu 13 bin 024 , Yeşilyurt’un nüfusu ise 319 bin 618 oldu. ( Haber Merkezi)

# malatya, nüfus, Arttı, tÜrkİye, toplam, yeşilyurt, yüksek, ilçesi, battalgazi, haber, darende, Merkezi

04 Şub 2021 - 18:08 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu mask
Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Tijenerasyon alımı yapılacak mask
Tijenerasyon alımı yapılacak
AK Partili vekillerden Kale çıkartması mask
AK Partili vekillerden Kale çıkartması
Kabe’ye saygısızlığa tepkiler büyüyor mask
Kabe’ye saygısızlığa tepkiler büyüyor
Başkan Güder Yatırımları Anlattı mask
Başkan Güder Yatırımları Anlattı
Beyaz Örtüyle Mücadeleye Devam mask
Beyaz Örtüyle Mücadeleye Devam
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
ERTUĞRUL ERSOY’LA ANLAŞTILAR mask
ERTUĞRUL ERSOY’LA ANLAŞTILAR
BUCA TAKILDI DİYARBEKİR VE YEŞİLYURT HATA YAPMADI mask
BUCA TAKILDI DİYARBEKİR VE YEŞİLYURT HATA YAPMADI
Youssouf Kaplan'nın kasasını doldurdu mask
Youssouf Kaplan'nın kasasını doldurdu
3 puana yolculuk bugün mask
3 puana yolculuk bugün
Kavgada silahlar konuştu mask
Kavgada silahlar konuştu
Toplu Taşımada HES Kodu Çelişkisi mask
Toplu Taşımada HES Kodu Çelişkisi

GALERİ

Denetimlerde taviz vermiyorlar mask
Denetimlerde taviz vermiyorlar
Bakan Kurum’a Hekimhan’dan Yakarış! mask
Bakan Kurum’a Hekimhan’dan Yakarış!
Sağlık camiasından rehavet uyarısı! mask
Sağlık camiasından rehavet uyarısı!
Yaralı Kurt Tedavi Edildi mask
Yaralı Kurt Tedavi Edildi
Tavuk İhracatında Malatya Damgası! mask
Tavuk İhracatında Malatya Damgası!
Aileler arasında silahlı kavga! mask
Aileler arasında silahlı kavga!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL