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05 Şub 2021 - 10:30- Gündem G: 04 Şub 2021 - 18:08

Nisan’da Teslim Edilecek

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, 24 Ocak depreminin ardından Gelincik Tepesi’nde  yapımı devam eden konutların Nisan sonunda hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.
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24 Ocak Elazığ-Sivrice merkezli depremin ardından Malatya’nın birçok ilçesinde olduğu gibi Battalgazi İlçesi’nde de ağır hasarlı evlerin tespit edildiğini söyleyen Başkan Kahveci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Gelincik Tepesi’ne yapılması planlanan bin 500 konutun yapımında sona doğru yaklaşıldığını ifade etti.

“YÜZDE SEKSEN ORANINDA BİR İYİLEŞME VAR”

24 Ocak depreminin yaralarının sarılmaya devam ettiğini belirten Başkan Kahveci, Malatya’ya yapılması planlanan toplam 6 bin konutun büyük bir kısmının Battalgazi İlçesi’nde bulunduğunu söyledi. Kahveci, olabildiğince hızlı bir şekilde yapımı devam eden konutlarında bir an önce bitirileceğini ve en kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Battalgazi bölgesinde ciddi oranda bir iyileşmenin olduğunu kaydeden Başkan Kahveci, “24 Ocak depreminden sonra şehir merkezimizde toplamda 2 bin 50 konutumuzda, kırsalda ise toplamda 550 evimizde ağır hasar görülmüştü. Şimdi baktığımızda ise bu evlerin yerlerine yenilerinin yapıldığını ve yüzde seksen oranında bir iyileşmenin olduğunu söyleyebiliriz. Buna istinaden yapımı devam eden diğer konutlarımızda da çalışmalarımıza tüm hızıyla devam etmekteyiz. İnşallah bunları da en kısa sürede tamamlayacağız. Şu ana kadar Gelincik Tepesi bölgesinde toplamda 650 evimizin yapımı tamamlandı, kalan 850 evimizi de inşallah Nisan sonuna yetiştireceğiz ve hak sahiplerine teslimlerini gerçekleştireceğiz” dedi. (Bülten)

 

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05 Şub 2021 - 10:30 Malatya- Gündem

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