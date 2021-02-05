05 Şub 2021 - 10:00- Eğitim

Yüz Yüze Eğitim İçin Önemli Açıklama!

Bilim Kurulu Toplantısının ardından yazılı açıklamada bulunuldu. Bakan Koca, ''Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak. Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12'inci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir'' dedi.