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05 Şub 2021 - 10:00- Eğitim

Yüz Yüze Eğitim İçin Önemli Açıklama!

 Bilim Kurulu Toplantısının ardından yazılı açıklamada bulunuldu. Bakan Koca, ''Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak. Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12'inci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir'' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu. ''Kontrolü elden bırakmadan bazı düzenlemeler yapılmaktadır. “Kısıtlayıcı tedbirlerin hayatımızı ne denli zorlaştırdığının farkındayız. Bu yüzden kontrolü elden bırakmadan bazı düzenlemeler yapılmaktadır” ifadelerini kullanan Bakan Koca,

Okullarımızda sınırlı bir şekilde yüz yüze eğitime tekrar başlanması yönünde karar alındı. Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak. Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12'inci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir. Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz, öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız. Ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir

dedi. ( İHA)

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05 Şub 2021 - 10:00 Malatya- Eğitim

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