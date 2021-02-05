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05 Şub 2021 - 09:30- Yaşam G: 04 Şub 2021 - 18:08

23 Kentten Daha Kalabalık

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarına göre 12 bin 293 kişi artarak 331 bin 911’e ulaşan Malatya’nın en büyük ilçesi Yeşilyurt, 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa ulaştı. Belediye Başkanı Mehmet Çınar, nüfus artışını olumlu gördüklerini, genel bütçeden alacakları payın yükselmesiyle birlikte yeni yatırımların önünün açılacağını söyledi.
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2020 yılında nüfusu 319 bin 618 iken, 31.12.2020 tarihi itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus sayımı sonuçları itibariyle nüfusu 331 bin 911’e yükselen Yeşilyurt’ta nüfusun 164 bin 827’i erkek, 167 bin 84’ünde bayan olduğu açıklandı.

Yeşilyurt’un nüfus bakımından 23 kentten daha kalabalık olmasının sorumluluklarını bir kat daha artırdığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, nüfus artışıyla beraber genel bütçeden daha fazla pay alacak olmalarının Yeşilyurt’un geleceğine daha fazla yatırım yapmalarını sağlayacağını söyledi.

YEŞİLYURT İLÇESİNİN NÜFUSU 331 BİN 911’E YÜKSELDİ

Nüfusun 331 bin 911’e yükselmesinden memnun olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 12 bin 293’lük artışı olumlu bir gelişme olarak gördüklerini ifade etti.

Yeşilyurt’un son yıllardaki büyük dönüşümünü nüfus artışıyla birlikte daha farklı bir boyuta taşıyacaklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus sayımı sonuçları itibariyle nüfusumuzun 319 bin 618’den 331 bin 911’e yükselmesinden memnuniyet duymaktayız. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz yatırımlar neticesinde oluşan nüfus artışı Yeşilyurt’umuzun her geçen daha fazla tercih edildiğinin açık bir göstergesidir. Nüfus artışıyla birlikte genel bütçeden alacağımız kaynakta doğal olarak artmış olacaktır. 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip olmak, bizleri daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye, daha fazla yatırım yapmaya teşvik edecektir. Fiziksel yatırımlardan tarihi eserlerin korunmasına, kentsel dönüşümden sosyal sorumluluk projelerine, sağlıktan çevreye, kültürden sanata, eğitimden spora, çevreden tarımsal yatırımlara kadar her alanda ortaya koyduğumuz vizyonel bakış açımızı açıklanan nüfusla birlikte daha ileriye götürmenin planlarını yapacağız. Son dönemlerdeki yatırımlarla bölgesinde ve ülke çapında artık yakından tanınan İlçelerin başında gelen Yeşilyurt’un hem mevcut yapısını güzelleştirmek hem de bugünden geleceğe güzel eserler emanet etmek hedeflerimizi, yeni yatırımlarla taçlandıracağız

diye konuştu. (Bülten)

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05 Şub 2021 - 09:30 Malatya- Yaşam

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