Zamlara tepkiler büyüyor

Son zamanlarda yaşanan gıda ürünlerine yapılan zam ve doğal gaz ile elektrik, su, doğal gaz faturalarının bir hayli yüksek gelmesi vatandaşları çileden çıkarttı. Vatandaşların isyanına ortak olan ve BUSABAH gazetesine konuşan Tüketici Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, önemli açıklamalarda bulundu.

Ülke olarak ekonomik anlamda rahata çıkabilmek enflasyona karşı hep birlikte el ele vererek mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Dişer, ancak her alanda fiyat artışı olduğunu gördüklerini söyledi.

“BAKANLIĞIMIZ FİYAT ARTIŞLARINA EL ATTI”

Özellikle gıda fiyatları vatandaşların tam bir kâbusu olmuş durumda” diyen Başkan Dişer, “Et, yumurta, yağ, un gibi ürünlerin fiyatları her geçen gün artıyor. En basiti geçtiğimiz yıllarda 10-15 liraya yediğimiz hamsinin kilosu şimdilerde 30-35 TL arasında satılıyor. Altın ve dolar giderek düştüğü halde, gıda ürünlerinde, giyimde ve en önemli ihtiyaçlarda fiyat artışlarının olması, kafamızda acabaları da beraberinde getiriyor. Acaba fırsatçılar iş başında mı diye kendi kendimize sormuyor değiliz. Ticaret Bakanlığımız fiyat artışlarına el attı. Cumhurbaşkanımızın bu konuyla alakalı çeşitli açıklamaları oldu. Denetimler sıkça yapılıyor ama yine de bu artışların önüne geçilemiyor. Bizler gereğinden çok fazla fiyat artışı yapanlara gereken en ağır cezanın verilmesini talep ediyoruz. Cezalar hafif olursa artışların önüne geçilmeyecek, bilakis fiyat artışları giderek artmaya devam edecek. Bu nedenle yaptırım ve cezalar ağır olmalı, tüketiciler rahat bir nefes almalı. Asgari ücret tam da arttı, ücretler açlık sınırını az da olsa geçti derken, fiyat artışlarıyla tekrar açlık sınırının aşağısına inilmesi Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkeye yakışmıyor. Bizler tüketici dernekleri olarak bu soruna bir an önce neşter vurulmasını, haksız kazanç elde edenlerin en ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz

diye konuştu.

“ARTIŞLARIN OLMASI BİZLERİ ÜZÜYOR”

Elektrik, su ve doğal gaz faturalarının çok yüksek geldiğini ifade eden Başkan Dişer, şunları kaydetti:

Elektrik, su ve doğal gaz faturalarında da artışlar olduğunu gözlerden kaçmıyor. Bize gelen şikâyetlerde ‘günlük tüketimimizde herhangi bir artış olmadığı halde her ay gelen 100 TL’lik fatura 150 TL geldi, evimi kapayıp çocuğumun yanına gittim, aylardır evde olmadığım halde üç tane fatura geldi buzdolabının fişini dahi çekmiştim’ diyenler, en düşük derecede açtığım halde bu ayki doğal gaz faturam 500 TL geldi diyenler gittikçe çoğaldı. Bizler faturaların düşürülmesini beklerken, bu fiyat artışlarının olması bizleri gerçekten üzüyor. Bu nedenle yetkililerden faturalarla ilgili sıkıntılara da bir eğilmelerini, varsa yapılması gereken yapılmasını istiyoruz.