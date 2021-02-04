3 puan için saldırın!

Süper Lig’in 23.haftasında Yeni Malatyaspor bugün saat 16.00’da Göztepe’nin konuğu olacak. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabakada Turgut Doman (Eskişehir Üst Klasman Hakemi), Samet Çiçek (Samsun Üst Klasman Yardımcı Hakemi) ve Mehmet Salih Mazlum (Trabzon Üst Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın (Bursa Üst Klasman Hakemi).

Dün akşam saatlerinde Malatya’dan kalkan özel uçakla İzmir’e geçen sarı kırmızılılarda Omuzundan sakatlığı bulunan ve tedavisi süren kaleci Ertaç Özbir maç kadrosuna dahil edilmedi. Karagümrük maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş ile sarı kart cezalısı Teenage Hadebe ise bu maçta forma giyemeyecek. Yeni transferler Aly Malle ile Stevie Mallan’ın ise 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Karagümrük maçında rakibi karşısında ikinci yarıyı bir kişi eksik ve savunma ağırlıklı oyun oynayarak tamamlayan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun ofansif görüntü sergileyen Göztepe karşısına savunmacı oyun anlayışıyla çıkması bekleniyor. Hamzaoğlu’nun Youssouf’un yerine kimi oynayacağı ise merak konusuyken, Tetteh’in ilk onbirde başlaması bekleniyor.