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04 Şub 2021 - 11:25- Spor G: 04 Şub 2021 - 11:36

3 puan için saldırın!

Süper Lig temsilcimiz Yeni Malatyaspor, 23.hafta mücadelesinde bugün Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligde son iki maçında sahadan puansız ayrılan rakibi karşısında sahada 3 puan arayacak olan Kaplanlar zorlu haftalar öncesinde ligdeki konumunu sağlama almak istiyor. Sarı kırmızılılarda yeni transferler Aly Malle ile Stevie Mallan’ın maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Süper Lig’in 23.haftasında Yeni Malatyaspor bugün saat 16.00’da Göztepe’nin konuğu olacak. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabakada Turgut Doman (Eskişehir Üst Klasman Hakemi), Samet Çiçek (Samsun Üst Klasman Yardımcı Hakemi) ve Mehmet Salih Mazlum (Trabzon Üst Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın (Bursa Üst Klasman Hakemi).

Dün akşam saatlerinde Malatya’dan kalkan özel uçakla İzmir’e geçen sarı kırmızılılarda Omuzundan sakatlığı bulunan ve tedavisi süren kaleci Ertaç Özbir maç kadrosuna dahil edilmedi. Karagümrük maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş ile sarı kart cezalısı Teenage Hadebe ise bu maçta forma giyemeyecek. Yeni transferler Aly Malle ile Stevie Mallan’ın ise 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Karagümrük maçında rakibi karşısında ikinci yarıyı bir kişi eksik ve savunma ağırlıklı oyun oynayarak tamamlayan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun ofansif görüntü sergileyen Göztepe karşısına savunmacı oyun anlayışıyla çıkması bekleniyor. Hamzaoğlu’nun Youssouf’un yerine kimi oynayacağı ise merak konusuyken, Tetteh’in ilk onbirde başlaması bekleniyor.

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04 Şub 2021 - 11:25 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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