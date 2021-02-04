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04 Şub 2021 - 11:00- Kültür & Sanat G: 04 Şub 2021 - 10:57

Semt Kütüphanesi Büyük İlgi Görüyor

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan tarafından yaptırılan Akçadağ Semt Kütüphanesi, ilçede yaşayan gençlere sessiz bir ortamda ders çalışma imkânı sağlıyor. Kütüphane bünyesinde yaklaşık 20 bin kitap bulunuyor. Bu sayede öğrenciler, istedikleri kitabı semt kütüphanesinden temin edebiliyor.

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Akçadağ Semt Kütüphanesi sorumlusu Adem İyidil, yeni yapılan kütüphane ile alakalı BUSABAH gazetesine bilgi vererek,

Öğrenciler mekânı çok beğeniyorlar. Aynı anda 120 öğrenciye hizmet verme kapasitesine sahip, bunların haricinde 5 sınıf var ve bu sınıflara aynı anda 80 öğrenci katılabilir. Belediyemiz tarafından öğrencilerimize kek ve meyve suyu ikramı yapılmaktadır

dedi.

“KİTAP SAYISI 20 BİNE ULAŞTI”

Kısaca kütüphanedeki mevcut kitap sayıları hakkında açıklama yapan Âdem İyidil,

2015’te Atatürk Üniversitesi’nden mezun oldum. 2017 yılında Akçadağ Halk Kütüphanesi’ne atandım. 3 yıldır burada görev yapıyorum. Şu anda belediyeden almış olduğumuz kitaplarla beraber kütüphanemizdeki kitap sayısı 20 bine ulaştı. Raflarda 6 bin tane sisteme kayıtlı kitaplarımız var ve onların katalog işlemlerini yapıyoruz. 10 bin tane belediyeden almış olduğumuz kitaplar da sisteme geçmek için bekliyorlar. Sisteme geçtikten sonra öğrencilerimizin kullanımına sunacağız. Kitapların haricinde buraya gelen öğrenciler dergilere ulaşabiliyorlar, katalog taraması yapabiliyorlar. Akçadağ’ın 29 bin nüfusu var, kütüphanemizde ise toplamda 20 bin kitap mevcut kişi başına bir kitap düşmüyor. Bu da Türkiye ortalamasının altında olduğumuzu gösterir

şeklinde konuştu.

“ÇOK GÜZEL BİR KÜTÜPHANE”

Akçadağ’da bulunan eski kütüphanenin kötü bir yerde olması nedeniyle kız öğrencilerin faydalanamamasından bahseden İyidil, yeni yapılan kütüphaneyle beraber bu sorunun ortadan kalktığını söyledi. Adem İyidil,

Başkanımız Ali Kazgan, bize çok güzel bir kütüphane yaptı. Çok güzel hizmetler sundu. Burada ders çalışabilmek adına her türlü imkân var. Bundan önceki yerimiz çok kötüydü. Neredeyse atıl durumdaydı. Öğrenciler oraya rahat gelemiyordu. Çünkü kötü bir binaydı. İş hanının içerisinde olduğu için öğrenci içeri giremiyordu. Özellikle kız öğrenciler için çok sıkıntılı bir yerdi. Ama şu anda yeni binamızda ders çalışmak için çok güzel bir ortam var. Kütüphanemizde robotik atölye var, projeksiyon var, aynı zamanda Halk Eğitimle beraber entegre bir şekilde çalışıp burada kurslar veriyoruz

ifadelerine yer verdi.

Kütüphanesi sorumlusu Adem İyidil, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Öğrenciler mekânı çok beğeniyorlar. Aynı anda 120 öğrenciye hizmet verme kapasitesine sahip, bunların haricinde 5 sınıf var ve bu sınıflara aynı anda 80 öğrenci katılabilir. Belediyemiz tarafından öğrencilerimize kek ve meyve suyu ikramı yapılmaktadır.

“BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ”

Akçadağ’da yaşayan üniversite adayı öğrencisi Senanur Karaduman,

20 yaşındayım üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Kütüphaneyi çok beğendim. Gayet güzel bir ortamı var. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Gençleri bu şekilde düşünmesi bizleri mutlu etti. Normalde ders çalışabilmek için Malatya merkeze gitmek zorunda kalıyorduk ve orası da çok kalabalık ve gürültülü oluyordu

dedi.

Öğrenci Kader Korkmaz,

Normalde ev ortamında kardeşlerim ders çalışmama pek izin vermiyor. Bizde Malatya’ya gitmek zorunda kalıyorduk ve orada da doluluk oranı çok fazla oluyordu. Burası sakin olduğu için bizim için çok güzel bir yer bizlere bu imkânı sağladığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz

sözlerini kaydetti.

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04 Şub 2021 - 11:00 Malatya- Kültür & Sanat

Muhabir Şükran Malkoç

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