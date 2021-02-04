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04 Şub 2021 - 10:30- Gündem G: 04 Şub 2021 - 10:35

Marasalı: Her Şeyi Biliriz Mantığı Yanlış

Malatya’da belediyelerin proje hazırlama süreçlerinin uzun olduğunu kaydeden Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Osman Marasalı, “Kurumsal yapı eksiğimiz var” dedi.

Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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BUSABAH Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut’un Siyaset Ajandası Programına konuk olan Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Osman Marasalı, gündemi değerlendirdi. Belediye yönetim anlayışında önemli aksaklıkların olduğunu kaydeden Marasalı, “Türkiye’de siyasetçilerin en büyük eksiği biz her şeyi biliriz mantığıdır” dedi.

Malatya’yı geniş bir pencereden bakarak değerlendiren Marasalı, “Seçimler 2019 yılında yapıldı. Akabinde pandemi ve deprem yaşandı. 2020 yılı zaten boş geçti. Ülkemizde maalesef kurumsal bir yapı olmadığı için sıkıntılar yaşanıyor. Kurumsal yapıda projeler yapılır. Parti de değişse isimde de değişse gelen önceki projeleri devam ettirir. Belediyenin kurumsal bir yapısı olur. Yine bir gelir getireceği faktörleri ve bütçelemesi olur. Ama maalesef Malatya’mızda da ve Türkiye’mizde de böyle bir uygulama yok” açıklamalarına yer verdi.

“SEÇİLDİĞİMİZ GÜN PROJE YAPMAYA BAŞLIYORUZ”

Siyaset Ajandası Programında, Marasalı belediyelerin seçimi aldıktan sonra proje hazırladığını belirterek,

Geçenlerde bir belediye başkanını ziyaret ettiğimde işlerin yavaş gittiğinden bahsedince ‘Bu boyacı küpü değil ki, biz seçildiğimiz gün proje yapmaya başlıyoruz. Bu projelerin çıkması bir buçuk sene sürüyor. Akabinde yapması da o kadar sürer. İşte beş seneye doğru bu işleri bitiririz’ deyince şaşırdım. Demek ki giden arkadaş aynı partiden olmasına rağmen herhangi bir şey bırakmamış

dedi.

“BU PARTİNİN YA DA ŞAHIS EKSİKLİĞİ DEĞİL”

“ Dolayısıyla bu bir eksiklik. Bu partinin ya da şahısların eksikliği değil”  diyen Marasalı,

Bu anlayış eksikliğidir. Yönetim eksikliğidir. Bunun kısa sürede oturması şahıslara bağlıdır. Malatya halkının kurumsallaşmaya dair bir talebi var mı diye düşünecek olursak, öyle bir durumda yok. Malatyalı diyor ki bizim taziyemize gelsin, yolda da selam versin onun dışında bir beklentimiz yok. Yüksek bir oyla seçildi. Bu, Selahattin Başkan üzerinde bir baskı unsuru oluşturur mu bilmiyorum

açıklamasında bulundu.

YAVAŞ DA OLSA ÇALIŞMALAR VAR

Malatya halkının yüzde 75 destek verdiği Selahattin Başkan’ın beklentileri karşılamadığını söyleyen Marasalı,

Halkta da öyle büyük bir beklenti oluşturuldu. Şu ana kadar o beklenti karşılamadı ama umut ediyorum ki ilerleyen zaman içinde projeler ortaya çıktıkça ve 2020 yılının parasal sıkıntıları hafifledikçe,  Malatya’da hizmet devam eder. Malatya’da çok büyük bir alt yapı eksikliği yok. Cemal Akın, Ahmet Çakır bu konuda üzerine düşüne yerine getirdiler. Vatandaş yer altını çok görmüyor. Yer üstü ne var onu görüyor. Alternatif yollar konusunda çalışmalar devam ediyor. Yavaş gidiyor ama çalışmalar var, bunu inkâr edemeyiz

 dedi.

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04 Şub 2021 - 10:30 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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