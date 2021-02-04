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04 Şub 2021 - 10:00- Gündem G: 03 Şub 2021 - 18:22

Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayındaki kira artış kesinlik kazandı. TÜFE oranları baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 12,53 oldu.
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Şubat ayı kira zam oranları aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinlik kazandı. TÜFE oranları baz alınarak belirlenen kira artış oranları 2021 Şubat ayında yüzde yüzde 12,53 oldu. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre ise TÜFE'de Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,53 artış gerçekleşti. ( İHA)

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04 Şub 2021 - 10:00 Malatya- Gündem

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