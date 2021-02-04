Şubat ayı kira zam oranları aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinlik kazandı. TÜFE oranları baz alınarak belirlenen kira artış oranları 2021 Şubat ayında yüzde yüzde 12,53 oldu. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre ise TÜFE'de Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,53 artış gerçekleşti. ( İHA)
04 Şub 2021 - 10:00- Gündem Güncelleme: 03 Şub 2021 - 18:22
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayındaki kira artış kesinlik kazandı. TÜFE oranları baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 12,53 oldu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.