Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde “Üniversite STK Buluşmaları” programları kapsamında gerçekleştirilen Sosyal Devlet Sosyal Üniversite programı gerçekleştirildi. Hayatın her alanında Mobbing’in olumsuz etkilerinin olduğunu ve çalışma hayatında da buna sık sık karşı karşıya kalındığını belirten Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut,

“Çalışma hayatı, insan yaşamının ana merkezidir. En çok zaman geçirilen, emek verilen ve geçim kaynağı alanıdır. Bu alan için yolda duran en önemli taşlardan biri, iş yaşamında karşılaştığımız; baskılar, ötekileştirmeler, yok saymalardır. Hayatın her alanında Mobbing’e karşı göz yummayarak Taşın Altına Elimizi Koyacağız

dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Hayatın tüm alanlarında sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında tüm zorluklara rağmen engelli kardeşlerimizin çabası takdire şayandır. Eğitimin engelliler için bir hak olduğu yaklaşımı içinde, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, engelli bireylerin eğitim, araştırma, sosyal ve kültürel yaşama katılımı konusunda "Engelsiz Eğitimi” ve “Engelsiz Üniversite” olmayı hedeflemekte ve bu hedef doğrultusunda ilerleyişini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

Biliyoruz ki Cumhuriyetimiz yüzbinlerce şehit verilerek, yüzbinlerce gazimizin kanı akarak kuruldu. Cumhuriyetimiz yine bugün on binlerce şehit ve gazi verilerek yaşatılıyor, tehditler bertaraf ediliyor.” İfadelerine yer veren Rektör Karabulut, “Çanakkale’de onca zorluğa karşı diz çökmeyen, Kore’de ülke çıkarları için kahramanca mücadele veren, Kıbrıs’ta vatanın bölünmez bütünlüğünün vesikasını çizen bu millet 15 Temmuz günü 251 şehit, 2700 gazi vermiş ama namerde fırsat vermemiştir. Bu bilinç ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak her zaman şehit ailelerimizin, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyorum

dedi.

“MTÜ DUVARLARI OLMAYAN 5. NESİL BİR ÜNİVERSİTEDİR.”

Rektör Karabulut konuşmalarına şu şekilde devam etti:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin öncelikli hedefi; şehrimizle, bölgemizle ve yaşadığımız toplumla bütünleşmek, topluma her anlamda hizmet etmektir. Üniversitemiz duvarları olmayan günümüz dünyasının gerçeği olan 5. nesil bir üniversitedir. MTÜ olarak ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar ile evrensel gerçekler doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve öğrencilerimizi bu bilinçle yetiştirmek öncelikli sorumluluğumuzdur

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar şu şekilde konuştu:

Bu ülkeye bedel ödeyen, evlatlarını şehit veren kahraman şehitlerimizin kıymetli emanetleri, ülkemizin refahı, al sancaklı bayrağımızın dalgalanması, şehitlerimizin bize emaneti olan bu kutsal vatanımız için, uzuvlarını bu kutsal topraklara bırakan kahraman gazi arkadaşlarım, dava kardeşlerim. Öncelikle sizlere hoş geldiniz sefa getirdiniz diyorum. Sayın Rektör hocam, bizim de vakfımızın kurucu üyesi olan, şehitlik ve gazilik deyince gözünden bir damla yaş akacak kadar hassas olan hocama da buradan teşekkür ediyorum.

MEYAD Başkanı İsmail Akgün,

Aslında Malatya Turgut Özal Üniversitenin yaptığı çalışmaları izleyince altınız çizmek istediğim birkaç cümle oldu. “Model alan değil, model olan üniversite.” Bu onur duyulacak, gurur duyulacak bir slogan. Tanıtım filmini izlerken de bu sloganın içini doldurduğunuzu gördüm. Sayın rektörümüz burada açılış konuşmasını yaparken, konuşmasını dinledim hem de mimik ve jestlerini gözlemlemeye çalıştım. İşini aşkla yapan bir rektör gördüm. Bundan dolayı çok mutlu oldum

dedi. (Bülten)