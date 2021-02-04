Busabah Malatya Busabah Malatya
04 Şub 2021 - 09:00- Siyaset G: 04 Şub 2021 - 09:02

“Hizmete açılması en büyük gayemiz olacak”

Malatya'daki yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya için önem taşıyan yatırımların devam eden süreçleri olduğunu kaydetti. Tüfenkci, Kuzey Çevreyolunun yapımının devam ettiğini hatırlatarak, “52 kilometre uzunluğundaki çevreyolumuzun yapımı sürüyor. Buranın ilimiz için ne kadar büyük arz ettiğini her platformda dile getiriyoruz. İnşallah en kısa sürede hizmete açılması en büyük gayemiz olacak” dedi.
mask

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'daki yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.   Önemli açıklamalarda bulunan Tüfenkci, 2020 yılının tüm dünya için sıkıntılı bir yıl olduğunu söyledi.

“HÂLİHAZIRDA DEVAM EDEN PROJELERİMİZ VAR”

Türkiye’deki yatırım hamlelerinin devam ettiğini açıklayan Milletvekili Tüfenkci,

Malatya’mıza kazandıracağımız her hizmetin şehrimizin geleceğinin teminat altına alınmasına yönelik bir kilometre taşının daha yerleştirilmesi anlamı taşıdığı bilinciyle hareket ettik, bundan sonra da etmeye kararlıyız. Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiği aşikar. Buna rağmen ülkemizdeki yatırım hamleleri sürmekte. Özelde de memleketimiz Malatya için önem taşıyan yatırımların devam eden süreçleri var. Mesela Kuzey Çevreyolu. Burası hakikaten Malatya’mız için önemli ve de bir an önce halledilmesi gereken bir yatırım. 52 kilometre uzunluğundaki çevreyolumuzun yapımı sürüyor. Buranın ilimiz için ne kadar büyük arz ettiğini her platformda dile getiriyoruz. İnşallah en kısa sürede hizmete açılması en büyük gayemiz olacak. Ulaşım konusunda önemli yatırımlar aldık, hâlihazırda devam eden projelerimiz var. Bunlardan birisi olan Tohma Köprüsü’nü inşallah önümüzdeki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile birlikte açılışını gerçekleştireceğiz

diye konuştu.

“GENÇLERE HİTAP EDEN ÇOK ÖNEMLİ YATIRIMLAR KAZANDIRDIK”

Büyükşehir Belediyesi eliyle yapılan ve tamamlanan yatırımların bulunduğunu kaydeden Milletvekili Tüfenkci,

Birkaç örnek vermek gerekirse, Eski Yimpaş binamızı yeniden projelendirilerek Malatya'nın kültürel yapısına kazandıracağız. Orduzu'da 5 bin kişilik çok fonksiyonlu bir kapalı spor salonunu gençlerin hizmetine sunacağız. Beydağı Tabiat Parkı’nın bir bölümünü faaliyete geçirdik, diğer bölümü de halkımızın hizmetine sunulacak inşallah. Bölge gençlik kampı merkezini yapıyoruz. Burası ilimizin gençleri değil sadece, bölgenin gençlerine de faaliyet alanı olacak. Gençlerimizin semt sahaları, gençlik merkezleri ile hem spor yapacakları hem de çeşitli aktiviteler yapacakları projeler gerçekleştirdik. Gençlere hitap eden çok önemli yatırımlar kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz

şeklinde konuştu.

“ŞİRE PAZARI GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL OLACAK”

“Malatya'mız 6. Bölge Teşviklerinden faydalanan iller arasına sokmuştuk. Bunu bir yıl daha uzattık” diyen Milletvekili Tüfenkci, şunları kaydetti:

Kayısıda lisanslı depolama çok önemli yatırım. Bunun faydalarını zamanla daha iyi anlayacağız. TMO'nun da kayısı alımıyla birlikte Malatya’nın en önemli ticari ürünü hak ettiği değeri kazanmaya başladı. Bu kıymetli ürünün, güzel bir ortamda değerlendirilmesi noktasında da yine Büyükşehirimiz eliyle yeni bir Şire Pazarı yapıyoruz inşallah. Yapacağımız modern Şire Pazarı gerçekten çok güzel olacak. İnşallah yakın zamanda temelini atacağız. Yine yeni buğday pazarımızı yapıyoruz. İnşallah bu hizmetlerimizi en kısa sürede halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz.

(Haber Merkezi)

# kayısı, malatya, 6.bölge teşvikleri, milletvekili, bülent tüfenkci, yimpaş, ak parti, tmo, Merkezi, Üyesi, yeni, büyük, çok, Her, Önemli

04 Şub 2021 - 09:00 Malatya- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
“Ayrım Yapmaksızın…” mask
“Ayrım Yapmaksızın…”
"Doğru eleştiriler gelişime katkı sunar" mask
"Doğru eleştiriler gelişime katkı sunar"
Gürkan: Milletin Parası Çarçur Edildi mask
Gürkan: Milletin Parası Çarçur Edildi
Ağbaba Çalık Tartışması mask
Ağbaba Çalık Tartışması
“8 YIL SONRA YANLIŞ YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİLER” mask
“8 YIL SONRA YANLIŞ YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİLER”
Şüpheli Asker Ölümlerinde Türkiye’nin Durumu Nasıl? mask
Şüpheli Asker Ölümlerinde Türkiye’nin Durumu Nasıl?
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
ERTUĞRUL ERSOY’LA ANLAŞTILAR mask
ERTUĞRUL ERSOY’LA ANLAŞTILAR
BUCA TAKILDI DİYARBEKİR VE YEŞİLYURT HATA YAPMADI mask
BUCA TAKILDI DİYARBEKİR VE YEŞİLYURT HATA YAPMADI
Youssouf Kaplan'nın kasasını doldurdu mask
Youssouf Kaplan'nın kasasını doldurdu
3 puana yolculuk bugün mask
3 puana yolculuk bugün
Kavgada silahlar konuştu mask
Kavgada silahlar konuştu
Toplu Taşımada HES Kodu Çelişkisi mask
Toplu Taşımada HES Kodu Çelişkisi

GALERİ

Sağlık camiasından rehavet uyarısı! mask
Sağlık camiasından rehavet uyarısı!
Yaralı Kurt Tedavi Edildi mask
Yaralı Kurt Tedavi Edildi
Tavuk İhracatında Malatya Damgası! mask
Tavuk İhracatında Malatya Damgası!
Aileler arasında silahlı kavga! mask
Aileler arasında silahlı kavga!
Malatya'da uyuşturucu operasyonu mask
Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Kısıtlama sessizliği mask
Kısıtlama sessizliği
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL