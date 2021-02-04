04 Şub 2021 - 09:00- Siyaset

“Hizmete açılması en büyük gayemiz olacak”

Malatya'daki yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya için önem taşıyan yatırımların devam eden süreçleri olduğunu kaydetti. Tüfenkci, Kuzey Çevreyolunun yapımının devam ettiğini hatırlatarak, “52 kilometre uzunluğundaki çevreyolumuzun yapımı sürüyor. Buranın ilimiz için ne kadar büyük arz ettiğini her platformda dile getiriyoruz. İnşallah en kısa sürede hizmete açılması en büyük gayemiz olacak” dedi.