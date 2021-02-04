AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'daki yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Önemli açıklamalarda bulunan Tüfenkci, 2020 yılının tüm dünya için sıkıntılı bir yıl olduğunu söyledi.
“HÂLİHAZIRDA DEVAM EDEN PROJELERİMİZ VAR”
Türkiye’deki yatırım hamlelerinin devam ettiğini açıklayan Milletvekili Tüfenkci,
Malatya’mıza kazandıracağımız her hizmetin şehrimizin geleceğinin teminat altına alınmasına yönelik bir kilometre taşının daha yerleştirilmesi anlamı taşıdığı bilinciyle hareket ettik, bundan sonra da etmeye kararlıyız. Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiği aşikar. Buna rağmen ülkemizdeki yatırım hamleleri sürmekte. Özelde de memleketimiz Malatya için önem taşıyan yatırımların devam eden süreçleri var. Mesela Kuzey Çevreyolu. Burası hakikaten Malatya’mız için önemli ve de bir an önce halledilmesi gereken bir yatırım. 52 kilometre uzunluğundaki çevreyolumuzun yapımı sürüyor. Buranın ilimiz için ne kadar büyük arz ettiğini her platformda dile getiriyoruz. İnşallah en kısa sürede hizmete açılması en büyük gayemiz olacak. Ulaşım konusunda önemli yatırımlar aldık, hâlihazırda devam eden projelerimiz var. Bunlardan birisi olan Tohma Köprüsü’nü inşallah önümüzdeki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile birlikte açılışını gerçekleştireceğiz
diye konuştu.
“GENÇLERE HİTAP EDEN ÇOK ÖNEMLİ YATIRIMLAR KAZANDIRDIK”
Büyükşehir Belediyesi eliyle yapılan ve tamamlanan yatırımların bulunduğunu kaydeden Milletvekili Tüfenkci,
Birkaç örnek vermek gerekirse, Eski Yimpaş binamızı yeniden projelendirilerek Malatya'nın kültürel yapısına kazandıracağız. Orduzu'da 5 bin kişilik çok fonksiyonlu bir kapalı spor salonunu gençlerin hizmetine sunacağız. Beydağı Tabiat Parkı’nın bir bölümünü faaliyete geçirdik, diğer bölümü de halkımızın hizmetine sunulacak inşallah. Bölge gençlik kampı merkezini yapıyoruz. Burası ilimizin gençleri değil sadece, bölgenin gençlerine de faaliyet alanı olacak. Gençlerimizin semt sahaları, gençlik merkezleri ile hem spor yapacakları hem de çeşitli aktiviteler yapacakları projeler gerçekleştirdik. Gençlere hitap eden çok önemli yatırımlar kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz
şeklinde konuştu.
“ŞİRE PAZARI GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL OLACAK”
“Malatya'mız 6. Bölge Teşviklerinden faydalanan iller arasına sokmuştuk. Bunu bir yıl daha uzattık” diyen Milletvekili Tüfenkci, şunları kaydetti:
Kayısıda lisanslı depolama çok önemli yatırım. Bunun faydalarını zamanla daha iyi anlayacağız. TMO'nun da kayısı alımıyla birlikte Malatya’nın en önemli ticari ürünü hak ettiği değeri kazanmaya başladı. Bu kıymetli ürünün, güzel bir ortamda değerlendirilmesi noktasında da yine Büyükşehirimiz eliyle yeni bir Şire Pazarı yapıyoruz inşallah. Yapacağımız modern Şire Pazarı gerçekten çok güzel olacak. İnşallah yakın zamanda temelini atacağız. Yine yeni buğday pazarımızı yapıyoruz. İnşallah bu hizmetlerimizi en kısa sürede halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz.
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.