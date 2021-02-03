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03 Şub 2021 - 16:35- Gündem G: 03 Şub 2021 - 16:54

Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu

TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru yayınladı.
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru yayınlandı.

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Sayfası ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda, "5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirlik  Sınav  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik"  ile  değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik" sınav bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

                             

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03 Şub 2021 - 16:35 Malatya- Gündem

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