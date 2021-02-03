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03 Şub 2021 - 16:23- Gündem G: 03 Şub 2021 - 16:34

Tijenerasyon alımı yapılacak

Trijenerasyon yedek parça malzeme alınacaktır.
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Şanlıurfa Eğitim ve araştırma Hastanesi Trijenerasyon yedek parça malzeme alınacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Sayfası ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda, "20 Kalem Trijenerasyon Yedek Parça Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" açıklamaları yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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03 Şub 2021 - 16:23 Malatya- Gündem

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