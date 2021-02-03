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03 Şub 2021 - 10:21- Asayiş G: 03 Şub 2021 - 10:25

Litrelerce Sahte İçki Yakalandı

Malatya’da bir iş yeri ve depoda yapılan aramada 318 litre el yapımı kaçak rakı ele geçirilirken, bir şahıs gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri sahte (boğma) rakı imal ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek, bir işyeri ve dopaya baskın düzenlendi. Operasyonda ekipler, toplam 318 litre el yapımı kaçak rakı ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Şüpheli şahıs gözaltına alındıktan sonra "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.( İHA)

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03 Şub 2021 - 10:21 Malatya- Asayiş

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