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03 Şub 2021 - 10:30- Spor

3 puana yolculuk bugün

Süper Lig'in 23. haftasında Perşembe günü Göztepe’ye konuk olacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor. Sezonun ikinci yarısına Karagümrük beraberliği ile başlayan Kaplanlar bugün yapacağı son çalışmanın ardından İzmir’e galibiyet için gidecek.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe’ye konuk olacak olan Yeni Malatyaspor’da, hazırlıklar Nurettin Soykan Tesisleri'nde aralıksız sürüyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde süren antrenmanlara takımın yeni transferleri Stevie Mallan, Aly Malle, Awuku, Haqi Osman, Jospin Nshimirimana ve Eric Ndizeye de yer aldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman çift kale maçla sona erdi. Bugün çalışmalarını tamamlayacak olan sarı kırmızılıar, özel uçakla İzmir’e giderek kampa girecek. Karagümrük maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş ile sarı kart cezalısı Teenage Hadebe yarınki maçta forma giyemeyecek. Omuzundan sakatlığı bulunan ve tedavisi süren kaleci Ertaç Özbir de İzmir’e götürülmedi. Yeni Malatyaspor’un kalede Abdulsamed Damlu, savunmada Issam Chebake, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez orta alanda Ahmed Ildız, Acquah hücum hattında Adem Büyük, Zeki Yavru, Tetteh ileride Umut Bulut on biriyle maça çıkması bekleniyor.

GÖZTEPE’DE EKSİK YOK

Ev sahibi ekip Göztepe’de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman nezaretinde çalışmalarına devam eden İzmir temsilcisinde kart cezalısı oyuncu bulunmazken yeni transfer Adis Jahovic takımla birlikte çalışmalara katıldı. Oynadığı son 10 lig maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar son iki maçını da kayıp etti. Teknik direktör Ünal Karaman, yeni takımıyla çıkacağı üçüncü maçtan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Ligde 25 puanı bulunan Göztepe, iç sahada oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

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03 Şub 2021 - 10:30 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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