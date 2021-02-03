İlmek İlmek İyilik Projesi'ni hayata geçirdi

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, hayata dokunan her alanda projeler geliştirdiklerini ve Türk milletinin yardım elini mazlum ve mağdurlara ulaştırdıklarını ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kollarının bulunduğu Malatya başta olmak üzere 14 ilde ‘İlmek İlmek İyilik’ projesi yürütüldüğünü belirten Açık, proje kapsamında gönüllüler tarafından örülen ve hayırseverler tarafından bağışlanan atkı, bere ve eldivenlerle birlikte WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu tarafından temin edilen bot, mont, bere, eldiven ve çorapların Türkiye genelindeki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldığını söyledi. ( İHA)